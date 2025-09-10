Датский производитель инсулина и лекарств для похудения сокращает 9 тыс. работников: в чем причина

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, известная производством инсулина для США и таблеток для похудения Wegovy, объявила о сокращении 9000 рабочих мест – 11,5% своего штата. Компания объясняет это обострением конкуренции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Сокращение штата в Novo Nordisk

Novo Nordisk, производитель популярного препарата для похудения Wegovy, объявил о сокращении 11,5% своей рабочей силы, чтобы возобновить рост и противодействовать конкуренции со стороны американского производителя Eli Lilly, выпустившего лекарства-копии.

Датский фармацевтический гигант сообщил, что новый план реструктуризации позволит сэкономить около 8 миллиардов датских крон (1,25 миллиарда долларов США) ежегодно. В то же время компания выпустила третье предупреждение о доходах в этом году, объясняя это единовременными расходами на реструктуризацию в размере 9 миллиардов крон в третьем квартале.

Ожидается, что рост операционной прибыли за 2025 год составит от 4% до 10%, что значительно ниже прогнозируемого в начале года диапазона 19-27%.

Возглавивший компанию в прошлом месяце генеральный директор Майк Дустдар отметил, что реформа упростит внутренние процессы, ускорит принятие решений и позволит перенаправить ресурсы в направления роста.

Конкуренция и падение продаж

Novo Nordisk объявила о сокращении 5000 рабочих мест в Дании после глобального замораживания найма в прошлом месяце для несущественных должностей. Компания ожидает сэкономить около 1 млрд крон в четвертом квартале и планирует реинвестировать эти средства в исследования и разработки, расширения производства и улучшения доступа пациентов по всему миру.

Компания сталкивается с проблемами из-за уменьшения темпов продаж Wegovy и препаратов для лечения диабета Ozempic, особенно в США. По данным IQVIA, еженедельные рецепты на препарат Zepbound от конкурента Eli Lilly составляли 418 597, в то время как на Wegovy - 281 725 в неделю.

На рынке ожирения Zepbound занимает около 60% сегмента, а препарат для диабета Mounjaro от Lilly – более половины своего сегмента по сравнению с Ozempic.

О компании

Novo Nordisk – международная датская фармацевтическая компания, основанная в 1923 году со штаб-квартирой возле Копенгагена. Она специализируется на лечении диабета, ожирения и других хронических заболеваний, включая редкие болезни крови и эндокринные расстройства. Миссия компании состоит в внедрении инновационных научных решений для преодоления этих болезней и расширения доступа пациентов к лекарствам.

На сегодняшний день Novo Nordisk насчитывает более 64 000 работников в 80 офисах по всему миру, а ее продукция доступна в 170 странах. Компанией управляет Фонд Novo Nordisk через Novo Holdings A/S, владеющий большинством акций.