Novo Nordisk и Pfizer соревнуются за контроль над биотехнологической компанией Metsera

Датский фармацевтический гигант Novo Nordisk нарушил соглашение о поглощении компанией Pfizer биотехнологической компании Metsera, предложив до $9 млрд, что вызвало обвинение американского конкурента в попытке подавить конкуренцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Ранее Metsera согласилась на предложение Pfizer на сумму $7,3 млрд.

Pfizer назвала предложение Novo безрассудным и беспрецедентным", заявив, что компания пытается обойти антимонопольное законодательство, приобретя только развивающегося американского конкурента.

Novo предложила нестандартную структуру сделки: выплата средств будет производиться Metsera, которая затем выплатит дивиденды акционерам еще до полного одобрения регуляторов. Акционеры Metsera могут получить дополнительные выплаты до $21,25 за акцию после завершения сделки.

Предложение Pfizer предполагало $47,50 за акцию наличными, а позже еще $22,50, оценивая Metsera в $7,3 млрд. Акции Novo упали на 3,5% после новостей, в то время как акции Metsera выросли почти на 20%.

Metsera проводит четыре клинических испытания препаратов для лечения ожирения, включая таблетку для похудения и препараты на основе гормона амилина, которые способствуют ощущению сытости без потери мышечной массы.

Новый генеральный директор Novo Мазьяр Майк Дустдар пытается повысить заинтересованность инвесторов в линейке лекарства после серии изменений в руководстве. Компания подчеркнула, что ее предложение соблюдает все ограничения соглашения о слиянии Pfizer и законных норм.

Конфликт за Metsera стал частью более широкой стратегии Novo расширять портфель лекарства от ожирения и усилить присутствие на рынке США после конкуренции с Eli Lilly. Ранее компания согласилась на приобретение американской Akero Therapeutics за $5,2 млрд из-за ее потенциала в лечении заболеваний печени, связанных с ожирением.

Добавим, недавно Novo Nordisk объявила о сокращении 9000 рабочих мест – 11,5% своего штата. Компания объясняет это обострением конкуренции.