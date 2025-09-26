Запланована подія 2

США вводят 100% тариф на фармацевтические компании без производства в стране: какова позиция Британии

лекарство
США вводят 100% тариф на лекарства

Великобритания настаивает на пересмотре американских тарифов на фармацевтическую продукцию после заявления президента США Дональда Трампа о применении 100% тарифа к компаниям, не имеющим производства в США. Лондон надеется на достижение положительного результата в переговорах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фармацевтический рынок и тарифы США

Великобритания ведет переговоры с Соединенными Штатами по поводу новых тарифов на фармацевтическую продукцию после заявления президента США Дональда Трампа о 100% тарифе на компании, не имеющие производственного завода в США. Тариф начнет действовать с 1 октября для любых брендированных или запатентованных фармацевтических продуктов, если компания не приступила к строительству производства.

Британское правительство отмечает, что фармацевтическая отрасль имеет большое значение для экономики, поэтому Великобритания продолжает давить на США, чтобы добиться решений, которые принесут пользу британской промышленности и укрепят двусторонние отношения.

Великобритания стремится к лучшим условиям для фармацевтики

В мае Великобритания заключила первое тарифное соглашение с США по фармацевтической продукции, реализация которого была частичной. Лондон стремится улучшить условия для фармацевтических компаний, тогда как Трамп оказывал давление на Европу по ценам на американские лекарства. У крупных британских производителей, в частности AstraZeneca и GlaxoSmithKline, есть мощности в США и планируют дальнейшие инвестиции. Министр науки признал необходимость изменений в расходах Национальной службы здравоохранения на лекарства.

Напомним, Трамп объявил о новом пакете тарифов, которые должны вступить в силу с 1 октября. Эти меры, направленные на защиту американской обрабатывающей промышленности и национальной безопасности, являются продолжением серии торговых ограничений Соединенных Штатов.

Автор:
Ольга Опенько