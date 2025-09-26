США вводять 100% тариф на фармацевтичні компанії без виробництва в країні: яка позиція Британії

Велика Британія наполягає на перегляді американських тарифів на фармацевтичну продукцію після заяви президента США Дональда Трампа про застосування 100% тарифу до компаній, які не мають виробництва у США. Лондон сподівається на досягнення позитивного результату у переговорах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Фармацевтичний ринок і тарифи США

Велика Британія веде переговори зі Сполученими Штатами щодо нових тарифів на фармацевтичну продукцію після заяви президента США Дональда Трампа про 100% тариф на компанії, які не мають виробничого заводу в США. Тариф почне діяти з 1 жовтня для будь-яких брендованих або запатентованих фармацевтичних продуктів, якщо компанія не розпочала будівництво виробництва.

Британський уряд зазначає, що фармацевтична галузь має велике значення для економіки, тому Велика Британія продовжує тиснути на США, щоб досягти рішень, які принесуть користь британській промисловості та зміцнять двосторонні відносини.

Велика Британія прагне кращих умов для фармацевтики

У травні Велика Британія уклала першу тарифну угоду зі США щодо фармацевтичної продукції, реалізація якої була частковою. Лондон прагне покращити умови для фармацевтичних компаній, тоді як Трамп тиснув на Європу щодо цін на американські ліки. Великі британські виробники, зокрема AstraZeneca та GlaxoSmithKline, мають потужності в США і планують подальші інвестиції. Міністр науки визнав необхідність змін у витратах Національної служби охорони здоров’я на ліки.

Нагадаємо, Трамп оголосив про новий пакет тарифів, які мають набути чинності з 1 жовтня. Ці заходи, спрямовані на захист американської обробної промисловості та національної безпеки, є продовженням послідовної серії торговельних обмежень Сполучених Штатів.