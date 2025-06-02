Фармгігант Sanofi купує американську біофармацевтичну групу Blueprint за 9,1 млрд доларів

Французька глобальна фармацевтична компанія Sanofi погодилася купити американську біофармацевтичну групу Blueprint Medicines Corporation за 9,5 млрд доларів, щоб посилити свої позиції в галузі ліків від рідкісних імунологічних захворювань.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними глобального провайдера даних та інфраструктури фінансових ринків LSEG, це найбільша угода, укладена цьогоріч європейською медичною компанією.

У понеділок, 2 червня, стало відомо, що Sanofi виплатить $129,00 за акцію готівкою, а в цілому угода оцінена у близько $9,1 млрд. На тлі цих новин акції Blueprint підскочили на 27% до $128,74 на премаркеті. Акції Sanofi впали приблизно на 1%.

В останні роки компанія Sanofi збільшила витрати на дослідження та розробки, що спонукало компанію два роки тому відмовитися від довгострокових цільових показників прибутку. Фармгігант прагне розширити продажі своєї продукції, зокрема препарата Dupixent для лікування екземи та інших захворювань.

"Покупка Blueprint є стратегічним кроком вперед у наших портфелях рідкісних препаратів та імунології. Вона розширює наш портфель і прискорює нашу трансформацію у провідну світову імунологічну компанію", - заявив генеральний директор Sanofi Пол Хадсон.

Угода додасть у портфель Sanofi препарат для лікування імунологічного захворювання — прогресуючого і млявого системного мастоцитозу (рідкісного захворювання крові) Ayvakit, також відомий як Ayvakyt, для лікування прогресуючого і млявого системного мастоцитозу, рідкісного захворювання крові. В результаті придбання компанія також отримає ліки нового покоління для лікування системного мастоцитозу, а також BLU-808 – високоселективний та потужний пероральний інгібітор, який може використовуватись для лікування широкого спектру захворювань у галузі імунології.

Аналітики JP Morgan зазначають, що угода має "стратегічний та фінансовий зміст", адже Blueprint очікує, що до 2030 фінансового року річний обсяг продажів Ayvakit досягне близько 2 мільярдів доларів.

Відомо, що Sanofi за два роки значно розширила свій портфель прогресивних ліків за рахунок купівлі менш відомих фармрозробників. Минулого місяця компанія оголосила про купівлю Vigil Neuroscience за 470 мільйонів доларів, а у січні 2024 року вона уклала угоду на суму 2,2 мільярда доларів з американською біотехнологічною фірмою Inhibrx.

Крім того, компанія заявила, що планує інвестувати не менше 20 мільярдів доларів до 2030 року у стимулювання виробництва та досліджень в США, приєднавшись до інших виробників ліків у відповідь на прагнення президента Дональда Трампа стимулювати місцеве виробництво.

Нагадаємо, 12 травня акції індійських фармацевтичних компаній впали на 1,6% після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про плани знизити ціни на ліки в США на 30-80%.