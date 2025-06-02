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Фармгигант Sanofi покупает американскую биофармацевтическую группу Blueprint за 9,1 млрд долларов
Французская глобальная фармацевтическая компания Sanofi согласилась купить американскую биофармацевтическую группу Blueprint Medicines Corporation за 9,5 млрд долларов, чтобы усилить свои позиции в области лекарства от редких иммунологических заболеваний.
Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.
По данным глобального провайдера данных и инфраструктуры финансовых рынков LSEG , это крупнейшая сделка, заключенная в этом году европейской медицинской компанией.
В понедельник, 2 июня, стало известно, что Sanofi выплатит $129,00 за акцию наличными, а в целом сделка оценена в около $9,1 млрд. На фоне этих новостей акции Blueprint подскочили на 27% до $128,74 на премаркете. Акции Sanofi упали примерно на 1%.
В последние годы компания Sanofi увеличила затраты на исследования и разработки, что побудило компанию два года назад отказаться от долгосрочных целевых показателей прибыли . Фармгигант стремится расширить продажи своей продукции, в частности, препарата Dupixent для лечения экземы и других заболеваний.
"Покупка Blueprint является стратегическим шагом вперед в наших портфелях редких препаратов и иммунологии. Она расширяет наш портфель и ускоряет нашу трансформацию в ведущую мировую иммунологическую компанию", – заявил генеральный директор Sanofi Пол Хадсон.
Соглашение добавит в портфель Sanofi препарат для лечения иммунологического заболевания прогрессирующего и вялого системного мастоцитоза (редкого заболевания крови) Ayvakit, также известный как Ayvakyt. В результате приобретения компания получит лекарства нового поколения для лечения системного мастоцитоза, а также BLU -808 – высокоселективный и мощный пероральный ингибитор, который может использоваться для лечения широкого спектра заболеваний в области иммунологии.
Аналитики JP Morgan отмечают, что сделка имеет "стратегическое и финансовое содержание", ведь Blueprint ожидает, что к 2030 году годовой объем продаж Ayvakit достигнет около 2 миллиардов долларов.
Известно, что Sanofi за два года значительно расширила свой портфель прогрессивного лекарства за счет покупки менее известных фармразработчиков. В прошлом месяце компания объявила о покупке Vigil Neuroscience за 470 миллионов долларов, а в январе 2024 года она заключила сделку на сумму 2,2 млрд долларов с американской биотехнологической фирмой Inhibrx.
Кроме того, компания заявила, что планирует инвестировать не менее 20 миллиардов долларов к 2030 году в стимулирование производства и исследований в США, присоединившись к другим производителям лекарств в ответ на стремление президента Дональда Трампа стимулировать местное производство.
Напомним, 12 мая акции индийских фармацевтических компаний упали на 1,6% после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах снизить цены на лекарства в США на 30-80%.