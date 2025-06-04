Соглашение с США об ископаемых: Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс

В среду, 4 июня, Верховная Рада окончательно поддержала изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о ископаемых между Украиной и США.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, во втором чтении за законопроект №13256 проголосовали 309 депутатов.

Как сообщил Железняк, ко второму чтению почти ничего не изменилось по тексту.

Украина будет вносить в Инвестиционный фонд восстановления половину денег, которые получит, когда соглашение вступит в силу, из следующих источников:

рентные платежи за добычу полезных ископаемых по новым лицензиям;

плата за выдачу новых специальных разрешений на пользование недрами;

доход от продажи государственной доли продукции по новым соглашениям о ее распределении.

Деньги будут зачисляться в спецфонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя, по всей видимости, Минэкономики будут перечисляться в Фонд восстановления.

Соглашение с США о недрах

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с разработки полезных ископаемых.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американо-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.