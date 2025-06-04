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Соглашение с США об ископаемых: Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс
В среду, 4 июня, Верховная Рада окончательно поддержала изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о ископаемых между Украиной и США.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, во втором чтении за законопроект №13256 проголосовали 309 депутатов.
Как сообщил Железняк, ко второму чтению почти ничего не изменилось по тексту.
Украина будет вносить в Инвестиционный фонд восстановления половину денег, которые получит, когда соглашение вступит в силу, из следующих источников:
- рентные платежи за добычу полезных ископаемых по новым лицензиям;
- плата за выдачу новых специальных разрешений на пользование недрами;
- доход от продажи государственной доли продукции по новым соглашениям о ее распределении.
Деньги будут зачисляться в спецфонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя, по всей видимости, Минэкономики будут перечисляться в Фонд восстановления.
Соглашение с США о недрах
Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.
13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с разработки полезных ископаемых.
23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американо-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.