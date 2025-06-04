Угода зі США про копалини: Рада схвалила зміни у Бюджетний кодекс

У середу, 4 червня, Верховна Рада остаточно підтримала зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною і США.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, у другому читанні за законопроєкт № 13256 проголосували 309 депутатів.

Як повідомив Железняк, до другого читання майже нічого не змінилося по тексту.

Україна вноситиме в Інвестиційний фонд відбудови половину грошей, які отримає, коли угода набуде чинності, з таких джерел:

рентні платежі за видобуток корисних копалин з нових ліцензій;

плата за видачу нових спеціальних дозволів на користування надрами;

дохід від продажу державної частки продукції за новими угодами про її розподіл.

Гроші будуть зараховуватись у спецфонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника, імовірно, Мінекономіки перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Угода зі США про надра

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.