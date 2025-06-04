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Угода зі США про копалини: Рада схвалила зміни у Бюджетний кодекс
У середу, 4 червня, Верховна Рада остаточно підтримала зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною і США.
Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, у другому читанні за законопроєкт № 13256 проголосували 309 депутатів.
Як повідомив Железняк, до другого читання майже нічого не змінилося по тексту.
Україна вноситиме в Інвестиційний фонд відбудови половину грошей, які отримає, коли угода набуде чинності, з таких джерел:
- рентні платежі за видобуток корисних копалин з нових ліцензій;
- плата за видачу нових спеціальних дозволів на користування надрами;
- дохід від продажу державної частки продукції за новими угодами про її розподіл.
Гроші будуть зараховуватись у спецфонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника, імовірно, Мінекономіки перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Угода зі США про надра
Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.
8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.
13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.
23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.