Современное освещение, кондиционеры, бары: Бессарабский рынок в Киеве открылся после реконструкции

10 декабря в Киеве открылся обновленный Бессарабский рынок – памятник архитектуры национального значения. Во время реконструкции ни один аутентичный элемент не изменился.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

Об инвестициях и обновлениях

Пространство рынка оснащено современным освещением, системами кондиционирования и отопления. Рынок стал инклюзивным и доступным, создавая комфортные условия для еды и отдыха посетителей.

Руководство Бессарабского рынка сообщило о деталях модернизации и запуске нового фудхола. Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет около 150 млн грн (около $3,5 млн), из которых более половины были привлечены через кредит, а остальные – собственные средства участников проекта.

Главный принцип формирования фудхола – уникальность каждого корнера без дублирования форматов и меню. Торговцы, работавшие на рынке десятилетиями, возвращаются на свои места, сохраняя историческую сущность рынка. Договоры с резидентами заключаются в год с определенными финансовыми показателями (KPI), что стимулирует эффективную работу заведений.

В рамках модернизации были реализованы инклюзивные решения:

Санузел на первом этаже с отдельной зоной для пеленания детей;

Адаптивная посуда для людей с ограниченными возможностями;

Планировка пространства с комфортными проходами, мобильными зонами для сидения и зелеными зонами;

Входы без перепадов высоты, подготовка к установке реверсной двери для удобного доступа колясок.

Модернизация фудхола включает 14 корнеров и бар, а также около 400 посадочных мест. Пространство оснащено современным освещением, кондиционированием и отоплением, что делает его комфортным для посетителей даже в зимний период.

Запуск проекта зимой был обусловлен желанием не тормозить работу торговцев и предоставить киевлянам теплое и уютное место для отдыха, питания и покупок продуктов даже в холодный сезон.

Что известно о Бессарабском рынке в Киеве

В 2022 году на Бессарабском рынке в центре Киева исполнилось 110 лет. Построен в 1910—1912 на деньги известного сахарозаводчика Лазаря Бродского, оставившего на эту цель деньги в своем завещании.

С 2015 года по 2022 год на Бессарабском рынке провели восстановительные работы фасада здания, заменили кровельные части крыши, улучшили торговые места, обустроили места для фаст-фудов. До полномасштабного вторжения РФ на Бессарабском рынке планировались реставрационные работы.

Со дня своего открытия здание рынка практически не изменило внешний вид, несмотря на военные действия и революции. Она является памяткой общенационального значения, а также до сих пор считается одним из лучших в Киеве памятников рационального модерна.