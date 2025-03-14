Бессарабский рынок в Киеве закрывают: что произошло

В Киеве с 17 марта на две недели закроют Бессарабский рынок. За это время планируется обследовать техническое состояние плиты перекрытия торгового зала.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

На рынке проведут инструментальные исследования с устройством шурфов и зондажей для определения технического состояния плиты перекрытия. К обследованию привлекут специалистов, в частности, из Научно-исследовательского института строительных конструкций. В КГГА подчеркнули, что работы выполнят за счет собственных средств КП "Бессарабский рынок".

"Окончательные результаты исследования и рекомендации по дальнейшим действиям подготовят в течение одного месяца. На основании этого обследования примут решение о первоочередных мерах по реставрации", — отметили в КГГА.

Там добавили, что после выполнения обследования работа рынка должна быть возобновлена.

В КГГА отметили, что такие работы не противоречат требованиям Закона Украины "Об охране культурного наследия" и направлены на сохранение исторического памятника национального значения.

Заметим, в августе 2024 Киевская военная администрация издала распоряжение о приостановлении всех ремонтных работ на Бессарабском рынке в центре столицы из-за общественного резонанса. Дом – памятник архитектуры, поэтому разрешена исключительно его реставрация.

Что известно о Бессарабском рынке в Киеве

В 2022 году на Бессарабском рынке в центре Киева исполнилось 110 лет. Построен в 1910—1912 на деньги известного сахарозаводчика Лазаря Бродского, оставившего на эту цель деньги в своем завещании.

С 2015 года по 2022 год на Бессарабском рынке провели восстановительные работы фасада здания, заменили кровельные части крыши, улучшили торговые места, обустроили места для фаст-фудов. До полномасштабного вторжения РФ на Бессарабском рынке планировались реставрационные работы.

Со дня своего открытия здание рынка практически не изменило внешний вид, несмотря на военные действия и революции. Она является памяткой общенационального значения, а также до сих пор считается одним из лучших в Киеве памятников рационального модерна.