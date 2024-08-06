В Киеве приостановили ремонтные работы на Бессарабском рынке: что произошло (ФОТО)

Киевская военная администрация издала распоряжение о приостановлении всех ремонтных работ на Бессарабском рынке в центре столицы из-за общественного резонанса. Дом – памятник архитектуры, поэтому разрешена исключительно его реставрация.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, сохранение исторического наследия Киева, в частности, защита исторических зданий – это сверхважная задача и для власти города, и для общества, даже в условиях войны.

Попко напомнил, что в последнее время общественность столицы регулярно обращает внимание на всевозможные инциденты, связанные с защитой исторической архитектуры города. Одним из последних таких случаев стал известный всей Украине и за ее пределами Бессарабский рынок.

На нем начались ремонтно-демонтажные работы, справедливо вызвавшие резонанс среди общества. Неравнодушные киевляне, журналисты, активисты переживают – не нанесут ли эти работы ущерб зданию.

Поэтому для гарантированного сохранения исторического памятника архитектуры Киева и для прозрачности всех работ на Бессарабском рынке глава Киевской городской военной администрации выдал поручение:

временно приостановить все виды ремонтно-демонтажных работ на Бессарабском рынке до точной установки кто, какие именно работы, по чьему согласованию и под чьим контролем осуществляет на Бессарабском рынке;

⁠предоставить беспрепятственный доступ общественности к месту проведения работ во избежание манипуляций и прозрачности освещения в СМИ.

"Соответствующие структурные подразделения уже приступили к выполнению моей доверенности. О ходе выполнения этого поручения киевляне будут оперативно информированы", — пообещал Попко.

Ремонт или реконструкция

5 августа стало известно, что в центре Киева начались работы на Бессарабском рынке, сообщил общественный активист Дмитрий Перов.

Он отметил, что о ведении работ узнал от подписчиков, приславших фотографии.

Фото: Бессарабский рынок в центре Киева, 5 августа 2024 года. Facebook/Дмитрий Перов

"Рабочие говорят, что будет "реконструкция", но нигде никаких вывесок нет. Здание 1912 г., арх. Генрих-Юлиан Гай. Дом — памятник архитектуры, здесь разрешена исключительно реставрация", — подчеркнул Перов.

Фото: Бессарабский рынок в центре Киева, 5 августа 2024 года. Facebook/Дмитрий Перов

Общественное обратилось за комментарием к КГГА. Там разъяснили, что на рынке сейчас ремонт. Приводят в порядок торговые ряды и часть внутреннего пространства.

"Разговоров о реконструкции или перестройке помещения рынка быть не может, ведь это памятник архитектуры. Наша задача и дальше сохранять рынок. Как его историю, так и функционал. Он должен быть привлекательным магнитом для киевлян и гостей города, а также быть прибыльным, чтобы иметь возможность содержать помещение в надлежащем состоянии", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Чиновник призвал активистов и блоггеров не манипулировать "реконструкцией", ведь еще в 2013 году было утверждено распоряжение КГГА, предусматривающее разработку проекта реставрации здания рынка без изменения его функционала. Но речь не идет и о реставрации — для нее должен быть разработан и утвержден проект.

"Здание нужно приводить в порядок. Однако, учитывая ситуацию в стране, мы рассчитываем только на средства, полученные от прибыли предприятия. Улучшение вида торговых мест поможет рынку существовать дальше и оставаться своеобразным гастрономическим центром города", — рассказал директор коммунального предприятия "Бессарабский рынок" Николай Ковальчук.

Фото: Бессарабский рынок в центре Киева, 5 августа 2024 года. Facebook/Дмитрий Перов

Что известно о Бессарабском рынке в Киеве

В 2022 году на Бессарабском рынке в центре Киева исполнилось 110 лет. Построен в 1910—1912 на деньги известного сахарозаводчика Лазаря Бродского, оставившего на эти цели деньги в своем завещании.

С 2015 года по 2022 год на Бессарабском рынке провели восстановительные работы фасада здания, заменили кровельные части крыши, улучшили торговые места, обустроили места для фаст-фудов. До полномасштабного вторжения РФ на Бессарабском рынке планировались реставрационные работы.

Со дня своего открытия здание рынка практически не изменило внешний вид, несмотря на военные действия и революции. Она является памяткой общенационального значения, а также до сих пор считается одним из лучших в Киеве памятников рационального модерна.