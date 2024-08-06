У Києві призупинили ремонтні роботи на Бессарабському ринку: що сталося (ФОТО)

Київська військова адміністрація видала розпорядження про призупинення всіх ремонтних робіт на Бессарабському ринку у центрі столиці через суспільний резонанс. Будинок — пам'ятка архітектури, тому дозволена виключно його реставрація.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, збереження історичної спадщини Києва, зокрема захист історичних будівель – це надважлива задача і для влади міста, і для суспільства, навіть в умовах війни.

Попко нагадав, що останнім часом громадськість столиці регулярно звертає увагу на різноманітні інциденти, пов’язані із захистом історичної архітектури міста. Одним із останніх таких випадків став відомий всій Україні і поза її межами Бессарабський ринок.

На ньому розпочалися ремонтно-демонтажні роботи, які справедливо викликали резонанс серед суспільства. Небайдужі кияни, журналісти, активісти переймаються – чи не завдадуть ці роботи шкоди будівлі.

Тому, для гарантованого збереження історичної пам’ятки архітектури Києва та для прозорості усіх робіт на Бессарабському ринку голова Київської міської військової адміністрації видав доручення:

тимчасово призупинити усі види ремонтно-демонтажних робіт на Бессарабському ринку до достеменного встановлення хто, які саме роботи, за чиїм погодженням і під чиїм контролем здійснює на Бессарабському ринку;

⁠надати безперешкодний доступ громадськості до місця проведення робіт для уникнення маніпуляцій та прозорості висвітлення у ЗМІ.

"Відповідні структурні підрозділи вже приступили до виконання мого доручення. Про хід виконання цього доручення кияни будуть оперативно поінформовані", - пообіцяв Попко.

Ремонт чи реконструкція

5 серпня стало відомо, що у центрі Києва почалися будівельні роботи на Бессарабському ринку, повідомив громадський активіст Дмитро Перов.

Він зазначив, що про ведення робіт дізнався від підписників, які прислали фотографії.

Фото: Бессарабський ринок у центрі Києва, 5 серпня 2024 року. Facebook/Дмитро Перов

"Робочі кажуть, що буде "реконструкція", але ніде ніяких вивісок нема. Будівля 1912 р., арх. Генріх-Юліан Ґай. Будинок — памʼятка архітектури, тут дозволена виключно реставрація", — наголосив Перов.

Фото: Бессарабський ринок у центрі Києва, 5 серпня 2024 року. Facebook/Дмитро Перов

Суспільне звернулося за коментарем до КМДА. Там роз'яснили, що на ринку нині ремонт. Приводять до ладу торговельні ряди та частину внутрішнього простору.

"Розмов про реконструкцію або перебудову приміщення ринку бути не може, адже це пам'ятка архітектури. Наше завдання і надалі зберігати ринок. Як його історію, так і функціонал. Він має бути привабливим магнітом для киян і гостей міста, а також бути прибутковим, щоб мати змогу утримувати приміщення в належному стані", – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Посадовець закликав активістів та блогерів не маніпулювати "реконструкцією", адже ще у 2013 році було затверджене розпорядження КМДА, яке передбачає розробку проєкту реставрації будівлі ринку, без зміни його функціоналу. Але наразі не йдеться й про реставрацію — для неї має бути розроблений та затверджений проєкт.

"Будівлю потрібно приводити до ладу. Проте, враховуючи ситуацію в країні, ми розраховуємо лише на кошти, отримані від прибутку підприємства.Поліпшення вигляду торгових місць допоможе ринку існувати далі й залишатися своєрідним гастрономічним центром міста", – розказав директор комунального підприємства "Бессарабський ринок" Микола Ковальчук.

Фото: Бессарабський ринок у центрі Києва, 5 серпня 2024 року. Facebook/Дмитро Перов

Що відомо про Бесарабський ринок у Києві

У 2022 році Бессарабському ринку у центрі Києва виповнилося 110 років. Побудований в 1910—1912 на гроші відомого цукрозаводчика Лазаря Бродського, який залишив на цю мету гроші у своєму заповіті.

З 2015 року по 2022 роки на Бессарабському ринку провели відновлювальні роботи фасаду будівлі, замінили покрівельні частини даху, поліпшили торговельні місця, облаштували місця для фаст-фудів. До повномасштабного вторгнення РФ на Бессарабському ринку планувалися реставраційні роботи.

З дня свого відкриття будівля ринку практично не змінила зовнішнього вигляду, попри військові дії й революції. Вона є пам'яткою загальнонаціонального значення, а також досі вважається однією з кращих в Києві пам'яток раціонального модерну.