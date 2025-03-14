Бессарабський ринок у Києві закривають: що сталося

У Києві з 17 березня на два тижні закриють Бессарабський ринок. За цей час планується провести обстеження технічного стану плити перекриття торговельного залу.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що на ринку проведуть інструментальні дослідження з улаштуванням шурфів і зондажів для визначення технічного стану плити перекриття. До обстеження залучать фахівців, зокрема з Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. У КМДА підкреслили, що роботи виконають за рахунок власних коштів КП "Бессарабський ринок".

"Остаточні результати дослідження та рекомендації щодо подальших дій підготують протягом одного місяця. На підставі цього обстеження приймуть рішення щодо першочергових заходів із реставрації", - зауважили в КМДА.

Там додали, що після виконання обстеження робота ринку має бути відновлена.

У КМДА наголосили, що такі роботи не суперечать вимогам Закону України "Про охорону культурної спадщини" і спрямовані на збереження історичної пам’ятки національного значення.

Зауважимо, у серпні 2024 року Київська військова адміністрація видала розпорядження про призупинення всіх ремонтних робіт на Бессарабському ринку у центрі столиці через суспільний резонанс. Будинок — пам'ятка архітектури, тому дозволена виключно його реставрація.

Що відомо про Бесарабський ринок у Києві

У 2022 році Бессарабському ринку у центрі Києва виповнилося 110 років. Побудований в 1910—1912 на гроші відомого цукрозаводчика Лазаря Бродського, який залишив на цю мету гроші у своєму заповіті.

З 2015 року по 2022 роки на Бессарабському ринку провели відновлювальні роботи фасаду будівлі, замінили покрівельні частини даху, поліпшили торговельні місця, облаштували місця для фаст-фудів. До повномасштабного вторгнення РФ на Бессарабському ринку планувалися реставраційні роботи.

З дня свого відкриття будівля ринку практично не змінила зовнішнього вигляду, попри військові дії й революції. Вона є пам'яткою загальнонаціонального значення, а також досі вважається однією з кращих в Києві пам'яток раціонального модерну.