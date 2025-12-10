Сучасне освітлення, кондиціонери, бари: Бессарабський ринок у Києві відкрився після реконструкції

10 грудня у Києві відкрився оновлений Бессарабський ринок - пам’ятка архітектури національного значення. Під час реконструкції жоден автентичний елемент не було змінено.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

Про інвестиції та оновлення

Простір ринку оснащено сучасним освітленням, системами кондиціювання та опалення. Ринок став інклюзивним і доступним, створюючи комфортні умови для споживання їжі та відпочинку відвідувачів.

Керівництво Бессарабського ринку повідомило про деталі модернізації та запуску нового фудхолу. Орієнтовний обсяг інвестицій у проєкт становить близько 150 млн грн (приблизно $3,5 млн), з яких більше половини було залучено через кредит, а решта - власні кошти учасників проєкту.

Головний принцип формування фудхолу — унікальність кожного корнера без дублювання форматів та меню. Торговці, які працювали на ринку десятиліттями, повертаються на свої місця, зберігаючи історичну сутність ринку. Договори з резидентами укладаються на рік із визначеними фінансовими показниками (KPI), що стимулює ефективну роботу закладів.

У рамках модернізації було реалізовано інклюзивні рішення:

Санвузол на першому поверсі з окремою зоною для сповивання дітей;

Адаптивний посуд для людей з обмеженими можливостями;

Планування простору з комфортними проходами, мобільними зонами для сидіння та зеленими зонами;

Входи без перепадів висоти, підготовка до встановлення реверсних дверей для зручного доступу колясок.

Модернізація фудхолу включає 14 корнерів та бар, а також близько 400 посадкових місць. Простір обладнано сучасним освітленням, кондиціюванням та опаленням, що робить його комфортним для відвідувачів навіть у зимовий період.

Запуск проекту взимку був обумовлений бажанням не гальмувати роботу торговців та надати киянам теплий і затишний простір для відпочинку, харчування та покупок продуктів навіть у холодний сезон.

Що відомо про Бесарабський ринок у Києві

У 2022 році Бессарабському ринку у центрі Києва виповнилося 110 років. Побудований в 1910—1912 на гроші відомого цукрозаводчика Лазаря Бродського, який залишив на цю мету гроші у своєму заповіті.

З 2015 року по 2022 роки на Бессарабському ринку провели відновлювальні роботи фасаду будівлі, замінили покрівельні частини даху, поліпшили торговельні місця, облаштували місця для фаст-фудів. До повномасштабного вторгнення РФ на Бессарабському ринку планувалися реставраційні роботи.

З дня свого відкриття будівля ринку практично не змінила зовнішнього вигляду, попри військові дії й революції. Вона є пам'яткою загальнонаціонального значення, а також досі вважається однією з кращих в Києві пам'яток раціонального модерну.