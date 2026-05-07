Спиртзавод во Львовской области продали после 15 лет простоя за более 3 млн грн: кто стал покупателем

Региональное отделение Фонда госимущества продало имущественный комплекс Гнездичевского спиртзавода во Львовской области за 3,7 млн грн. Победителем аукциона стала аграрная компания "Традекс Агри" из Ровенской области, которая обязалась погасить долги предприятия, не работающего с 2010 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аукцион Prozorro. Продажа.

Спиртзавод с долгами продали

Региональное отделение Фонда госимущества во Львовской, Закарпатской и Волынской областях продало имущественный комплекс Гнездичевского спиртзавода Львовской области за 3,7 млн грн.

Речь идет об объекте в поселке Гнездичей на улице Коновальца, 4. По данным Фонда госимущества, спиртзавод не работает с 2010 года. В состав имущественного комплекса входят восемь объектов недвижимости, расположенных на земельном участке площадью 9 гектаров. Стартовая цена продажи составила 3,3 млн. грн.

На момент продажи кредиторская задолженность предприятия составляла около 1,7 млн. грн. Из этой суммы 840 тыс. грн – долги по выплате заработной платы. Согласно условиям приватизации новый владелец должен погасить все долги предприятия в течение шести месяцев.

О торгах и победителе

Аукцион по продаже Гнездичевского спиртзавода прошел 6 мая на электронной площадке Prozorro.Продажи. В торгах приняли участие две компании – ООО "Традекс Агри" и ООО "Адр-Транс-Групп". Победителем стала ровенская компания "Традекс Агри", предложившая за объект 3,7 млн грн.

Компания "Традекс Агри" зарегистрирована в 2016 году в городе Здолбунов Ровенской области. Ее основными бенефициарами Владимир Меткий и Роман Янчук. Группа компаний специализируется на аграрном бизнесе и транспортных услугах.

Основатель компании Владимир Меткий, по информации с сайта НАПК, в 2016-2020 годах был депутатом Семидубского сельского совета. В то же время, по данным сервиса Опендатабот, в 2025 году он занял третье место среди бизнесменов Ровенской области по уровню доходов от бизнеса — более 2,5 млрд грн.

Напомним, в Золочеве по процедуре банкротства выставили на продажу котельную за 14,3 млн грн. Объект находится в заброшенном состоянии, а средства от его реализации пойдут на погашение кредиторской задолженности коммунального предприятия.