Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Спиртзавод на Львівщині продали після 15 років простою за понад 3 млн грн: хто став покупцем

ФДМУ
Спиртзавод, який не працює з 2010 року, продали за 3,7 млн грн / ФДМУ

Регіональне відділення Фонду держмайна продало майновий комплекс Гніздичівського спиртзаводу на Львівщині за 3,7 млн грн. Переможцем аукціону стала аграрна компанія “Традекс Агрі” з Рівненщини, яка зобов’язалася погасити борги підприємства, що не працює з 2010 року.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на аукціон Prozorro. Продажі.

Спиртзавод із боргами продали

Регіональне відділення Фонду держмайна у Львівській, Закарпатській та Волинській областях продало майновий комплекс Гніздичівського спиртзаводу на Львівщині за 3,7 млн грн. 

Йдеться про об’єкт у селищі Гніздичів на вулиці Коновальця, 4. За даними Фонду держмайна, спиртзавод не працює з 2010 року. До складу майнового комплексу входять вісім об’єктів нерухомості, розташованих на земельній ділянці площею 9 гектарів. Стартова ціна продажу становила 3,3 млн грн.

На момент продажу кредиторська заборгованість підприємства складала близько 1,7 млн грн. Із цієї суми 840 тис. грн - борги із виплати заробітної плати. Згідно з умовами приватизації, новий власник має погасити всі борги підприємства протягом шести місяців.

Про торги та переможця

Аукціон із продажу Гніздичівського спиртзаводу відбувся 6 травня на електронному майданчику Prozorro.Продажі. У торгах взяли участь дві компанії - ТзОВ "Традекс Агрі" та ТзОВ "Адр-Транс-Груп". Переможцем стала рівненська компанія "Традекс Агрі", яка запропонувала за об’єкт 3,7 млн грн.

Компанія "Традекс Агрі" зареєстрована у 2016 році в місті Здолбунів Рівненської області. Її основними бенефіціарами є Володимир Меткий та Роман Янчук. Група компаній спеціалізується на аграрному бізнесі та транспортних послугах.

Засновник компанії Володимир Меткий, за інформацією з сайту НАЗК, у 2016–2020 роках був депутатом Семидубської сільської ради. Водночас, за даними сервісу Опендатабот, у 2025 році він посів третє місце серед бізнесменів Рівненщини за рівнем доходів від бізнесу — понад 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, у Золочеві за процедурою банкрутства виставили на продаж котельню за 14,3 млн грн. Об'єкт перебуває у занедбаному стані, а кошти від його реалізації підуть на погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства.

Автор:
Ольга Опенько