Спиртзавод на Львівщині продали після 15 років простою за понад 3 млн грн: хто став покупцем

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на аукціон Prozorro. Продажі.

Спиртзавод із боргами продали

Регіональне відділення Фонду держмайна у Львівській, Закарпатській та Волинській областях продало майновий комплекс Гніздичівського спиртзаводу на Львівщині за 3,7 млн грн.

Йдеться про об’єкт у селищі Гніздичів на вулиці Коновальця, 4. За даними Фонду держмайна, спиртзавод не працює з 2010 року. До складу майнового комплексу входять вісім об’єктів нерухомості, розташованих на земельній ділянці площею 9 гектарів. Стартова ціна продажу становила 3,3 млн грн.

На момент продажу кредиторська заборгованість підприємства складала близько 1,7 млн грн. Із цієї суми 840 тис. грн - борги із виплати заробітної плати. Згідно з умовами приватизації, новий власник має погасити всі борги підприємства протягом шести місяців.

Про торги та переможця

Аукціон із продажу Гніздичівського спиртзаводу відбувся 6 травня на електронному майданчику Prozorro.Продажі. У торгах взяли участь дві компанії - ТзОВ "Традекс Агрі" та ТзОВ "Адр-Транс-Груп". Переможцем стала рівненська компанія "Традекс Агрі", яка запропонувала за об’єкт 3,7 млн грн.

Компанія "Традекс Агрі" зареєстрована у 2016 році в місті Здолбунів Рівненської області. Її основними бенефіціарами є Володимир Меткий та Роман Янчук. Група компаній спеціалізується на аграрному бізнесі та транспортних послугах.

Засновник компанії Володимир Меткий, за інформацією з сайту НАЗК, у 2016–2020 роках був депутатом Семидубської сільської ради. Водночас, за даними сервісу Опендатабот, у 2025 році він посів третє місце серед бізнесменів Рівненщини за рівнем доходів від бізнесу — понад 2,5 млрд грн.

