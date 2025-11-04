Starbucks продает контроль над бизнесом в Китае, чтобы преодолеть конкуренцию и увеличить количество кофеен

Сеть кофеен Starbucks заявила, что продаст контроль над своими операциями в Китае компании Boyu Capital в рамках сделки, которая оценивает бизнес в 4 миллиарда долларов, что станет одним из крупнейших продаж китайского подразделения глобальной потребительской компанией за последние годы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Как заявили в компании, целью продажи является использование средств и экспертизы Boyu Capital для ускорения роста Starbucks на втором по величине мировом рынке, где местные конкуренты, такие как Luckin и Cotti, теперь предлагают латте за 9,9 юаня (1,4 доллара), что меньше трети цен Starbucks.

"Мы стремимся сделать Starbucks доступным для большего количества клиентов в большем количестве городов по всему Китаю. Мы видим путь к росту с сегодняшних 8000 кафе Starbucks до более чем 20 000 со временем", - заявил генеральный директор Starbucks Брайан Никкол.

Согласно условиям соглашения, Boyu Capital (соучредителем которого является внук бывшего президента Китая Цзян Цзэминя) получит до 60% нового совместного предприятия. Starbucks сохранит 40% доли, продолжит лицензировать свой бренд и интеллектуальную собственность.

Американская компания оценила общую стоимость своего розничного бизнеса в материковом Китае (включая поступления от продаж, стоимость хранимой доли и лицензионный доход) более чем в 13 миллиардов долларов. Акции Starbucks выросли на 3% после объявления.

Starbucks, вышедшая на рынок Китая в 1999 году, считается пионером кофейного рынка в стране. Однако ее доля на рынке упала с 34% в 2019 году до 14% в прошлом году (по данным Euromonitor International).

Аналитики считают, что Starbucks, вероятно, сосредоточится на своей традиционной силе как "третье место" – кафе для встреч и времяпрепровождения, а не будет вступать в прямую ценовую войну с Luckin, которая специализируется на выносе и доставке. У Luckin уже более 20 000 франчайзинговых магазинов в Китае.

