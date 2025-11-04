Starbucks продає контроль над бізнесом у Китаї, щоб подолати конкуренцію та збільшити кількість кав'ярень

Мережа кав'ярень Starbucks заявила, що продасть контроль над своїми операціями в Китаї компанії Boyu Capital у рамках угоди, яка оцінює бізнес у 4 мільярди доларів. Це стане одним з найбільших продажів китайського підрозділу глобальною споживчою компанією за останні роки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Як заявили в компанії, метою продажу є використання коштів та експертизи Boyu Capital для прискорення зростання Starbucks на другому за величиною світовому ринку, де місцеві конкуренти, такі як Luckin та Cotti, тепер пропонують лате за 9,9 юаня (1,4 долара), що є менше третини цін Starbucks.

"Ми прагнемо зробити Starbucks доступним для більшої кількості клієнтів у більшій кількості міст по всьому Китаю. Ми бачимо шлях до зростання з сьогоднішніх 8000 кав'ярень Starbucks до понад 20 000 з часом", – заявив генеральний директор Starbucks Браян Ніккол.

Згідно з умовами угоди, Boyu Capital (співзасновником якої є онук колишнього президента Китаю Цзян Цземіня) отримає до 60% нового спільного підприємства. Starbucks збереже 40% частки, продовжить ліцензувати свій бренд та інтелектуальну власність.

Американська компанія оцінила загальну вартість свого роздрібного бізнесу в материковому Китаї (включаючи надходження від продажу, вартість збереженої частки та ліцензійний дохід) у понад 13 мільярдів доларів. Акції Starbucks зросли на 3% після оголошення.

Starbucks, яка вийшла на ринок Китаю у 1999 році, вважається піонером кавового ринку в країні. Однак її частка на ринку впала з 34% у 2019 році до 14% минулого року (за даними Euromonitor International).

Аналітики вважають, що Starbucks, ймовірно, зосередиться на своїй традиційній силі як "третє місце" – кав'ярні для зустрічей і проведення часу, а не вступатиме в пряму цінову війну з Luckin, яка спеціалізується на виносі та доставці. Luckin вже має понад 20 000 франчайзингових магазинів у Китаї.

Раніше повідомлялось, що компанія Starbucks інвестує в дві нові ферми в Центральній Америці, що є частиною стратегії компанії щодо забезпечення стабільності постачань кави в умовах кліматичних змін.