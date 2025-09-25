Starbucks запускає реструктуризацію на $1 млрд: закриває магазини та скорочує штат

Starbucks Corp. оголосила про масштабну реструктуризацію вартістю $1 млрд, у рамках якої планується закриття частини магазинів у США та Канаді та скорочення 900 робочих місць. Після оптимізації мережі компанія має намір збільшити кількість керованих магазинів та оновити ще 1000 ресторанів по всьому світу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Starbucks скорочує штати та оптимізує мережу

Мережа кав’ярень Starbucks, яка минулого року налічувала близько 360 000 співробітників у світі, повідомила, що кількість її магазинів у США та Канаді скоротиться на 1% до 18 300. Після оптимізації компанія планує збільшити кількість керованих магазинів та оновити ще 1000 ресторанів.

Огляд мережі показав, що частина магазинів не має перспектив для прибуткової роботи, тому вони будуть закриті. Основна увага буде зосереджена на ресторанах, які відповідають стратегії керівництва та роблять заклади більш привабливими для відвідувачів.

Попередні результати оновлення кав’ярень Starbucks показують, що клієнти стали частіше відвідувати магазини, залишаються довше та залишають більше позитивних відгуків. Проте зміни поки не відобразилися на фінансових показниках компанії. Станом на закриття торгів у середу акції впали на 8% з початку року, тоді як індекс S&P 500 зріс на 13%. Аналітики відзначають, що ціни у Starbucks залишаються високими для поточного конкурентного та економічного середовища, і до повного завершення реорганізації ще далеко.

Про плани керівництва

План нового керівництва під керівництвом Браяна Ніколла, який очолив мережу рік тому, спрямований на відродження магазинів - додавання місць для сидіння та електричних розеток має заохотити відвідувачів проводити більше часу у закладах. Ці зміни відбуваються на фоні другого раунду скорочень робочих місць за часів Ніколла.

Компанія підтвердила, що частина закриттів торкнеться невеликих магазинів із самовивозом, які приймали лише мобільні замовлення. Інші заклади такого формату будуть перетворені на кав’ярні з повним спектром послуг. Раніше такі магазини були частиною стратегії попереднього керівництва, однак зараз компанія зосереджується на створенні більш привабливого простору для відвідувачів — "третього місця", де можна не лише купити каву, а й комфортно провести час.

Starbucks повідомила про продажі та прибуток, які не виправдали очікувань у третьому фінансовому кварталі. Компанія стикається з посиленням конкуренції на ринках США та Китаю від менших мереж із дешевшими та швидшими напоями.

Для прискорення обслуговування та оновлення асортименту Starbucks скорочує меню, додає напої без цукру та варіанти з білком, щоб відповідати змінам у смаках клієнтів. Інвестори та аналітики підтримують ініціативи, але обережно оцінюють витрати та строки реалізації плану Ніколла, адже прибутковість минулого кварталу погіршилася через інвестиції у відродження бренду.

Раніше повідомлялось, що компанія Starbucks інвестує в дві нові ферми в Центральній Америці, що є частиною стратегії компанії щодо забезпечення стабільності постачань кави в умовах кліматичних змін.