Франшиза Starbucks: історія успіху та поширення

Легендарна американська мережа кав'ярень Starbucks (Старбакс) стала символом якісної кави та особливої культури її споживання у всьому світі. Її логотип впізнають всюди, а сам бренд продає понад 4 мільярди кави за рік по всьому світу, за деякими джерелами.

Історія франшизи Старбакс бере свій початок в 1971 році в Сіетлі, а засновниками є Джері Болдуін, Зів Зігле та Гордон Боукер, які разом інвестували $1,350 з кожного і відкрили перший магазин із продажу кави в зернах. Подальший розвиток компанії пов'язаний із Ховардом Шульцом, який у 1987 році, після заснування своєї мережі кафе Il Giornale, придбав Starbucks і почав активно розвивати її. А через 9 років відкрився перший магазин кави Старбакс у Японії. З цього почалося глобальне розширення мережі по всьому світу.

Сьогодні Starbucks – це глобальний феномен із понад 35,000 закладів у більш ніж 80 країнах світу. Багато українських підприємців зараз цікавляться можливістю відкриття Старбакс в Україні, але ця франшиза має свої особливості, через які відкрити Starbucks в країні не так просто.

Хто власник Starbucks?

Наразі Starbucks Corporation являє собою публічну компанію, акції якої торгуються на біржі NASDAQ під тікером SBUX. Обов’язки виконавчого директора виконує Лаксман Нарасімхан з березня 2023 року.

Starbucks належить багатьом інституційним інвесторам, серед яких виділяються Vanguard Group і BlackRock — два найбільших світових управлінці активами. Вони інвестують у франшизу через взаємні фонди та ETF (фонд, що торгується на біржі й дає змогу інвестувати в групу акцій чи активів одразу). Ці інвестори володіють значними частками акцій компанії, при цьому вони беруть участь в стратегії розвитку компанії, представляють інтереси клієнтів і виступають бенефіціарами.

Окрім інституційних гігантів, Старбакс належить і численним приватним акціонерам, від дрібних інвесторів до співробітників компанії, які отримують акції через програми винагород. Це сприяє більшій фінансовій прозорості компанії та її стійкому розвитку. Так забезпечується баланс між довгостроковими інтересами великих інвесторів і менш масштабних власників.

Скільки коштує франшиза Starbucks?

Старбакс – не з дешевих франшиз і відкрити її досить складно і дорого. По-перше, на відміну від багатьох інших франшиз, Starbucks вимагає наявність спеціальної ліцензії, адже просту франшизу компанія не продає. При цьому бренд висуває досить високі стандарти якості до обладнання, технології приготування кави, навчання персоналу.

Отже, для відкриття кав'ярні Starbucks потрібні значні інвестиції:

Початкові інвестиції: від $315,000 до $1 мільйона.

Мінімальний чистий капітал: $1.5 мільйона.

Роялті: приблизно 6% від щомісячного обороту.

Маркетинговий внесок: близько 1% від продажів.

Додатково, компанія ставить високі вимоги до локації: зазвичай це має бути якесь приміщення преміумкласу, як-то торгові центри, бізнес-центри, туристичні райони, а це оренда в таких місцях є досить дорогою.

Чому в Україні немає Starbucks?

Хоча франчайзинг Starbucks практикується в більш як 55 країнах світу, в Україні Старбакс не працює. Тобто можна купити каву від цього бренду, але не можна відкрити кав’ярню. Це пояснюється кількома факторами.

Консервативна політика розширення компанії. Starbucks ретельно обирає нові ринки, враховуючи їхню економічну стабільність і довгостроковий потенціал. Причому відкриття Старбаксу вимагає узгодження безпосередньо з офіційними представниками компанії та дотримання стилю, інтер’єру та навіть пейлісту франшизи. Насичений ринок кави. В Україні розвинена культура споживання кави, а також велика кількість локальних мереж кав'ярень. Тобто українці вже звикли, що є багато якісних різних кав’ярень зі смачною та недорогою кавою, тож дорога кава від Старбакс має не так багато шансів “прижитися” на ринку. Бізнес-модель компанії. Starbucks віддає перевагу корпоративному управлінню та ліцензуванню закладів, а не класичному франчайзингу. Компанія надає ліцензії лише великим корпораціям або організаціям з бездоганною репутацією, наприклад, адміністраціям аеропортів.

Цікаво, що з франшизою Старбакс в Україні вже був певний скандал. Тоді у соціальній мережі Facebook з’явилася офіційна сторінка мережі в Україні. Але адміністрація сторінки заявила, що будуть вести її російською мовою. Це викликало шквал обурення та дизлайків, після чого Facebook закрили сторінку, а офіційні представники Starbucks відхрестилися від цього інциденту та представників в Україні.

Що дає франшиза?

Хоча домовитися з компанією і відкрити кав’ярню Старбакс не так просто, франшиза має чимало переваг для тих, хто наважиться на такий бізнес:

Право використання бренду та фірмового стилю.

Доступ до перевіреної бізнес-моделі.

Навчання та підготовку персоналу за комплексною програмою.

Доступ до унікальних рецептів і сумішей кави.

Підтримку у виборі локації, маркетингу й дизайні закладу.

Постійну консультаційну підтримку з боку компанії.

Хоча Starbucks не займається класичним франчайзингом, ліцензовані заклади можуть приносити значний дохід, а це від $650,000 до $750,000 на рік залежно від локації.

Як подати заявку на франшизу Starbucks?

Для отримання ліцензії необхідно подати запит на офіційному сайті Starbucks. Проте у США та Канаді такі заявки не приймаються: компанія зосереджена на корпоративному управлінні. В інших країнах це можливо лише для великих компаній, які відповідають вимогам Starbucks щодо репутації та фінансової стабільності.

Чи відкриється колись Старбакс в Україні – питання відкрите. З одного боку шансів, що франшиза матиме успіх в специфічних умовах українського ринку не так багато. З іншого, боку, український ринок демонструє високу стійкість та адаптивність.