Starbucks запускает реструктуризацию на $1 млрд: закрывает магазины и сокращает штат

Starbucks Corp. объявила о масштабной реструктуризации стоимостью $1 млрд, в рамках которой планируется закрытие части магазинов в США и Канаде и сокращение 900 рабочих мест. После оптимизации сети компания намерена увеличить количество управляемых магазинов и обновить еще 1000 ресторанов по всему миру.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Starbucks сокращает штаты и оптимизирует сеть

Сеть кафе Starbucks, в прошлом году насчитывавшая около 360 000 сотрудников в мире, сообщила, что количество ее магазинов в США и Канаде сократится на 1% до 18 300. После оптимизации компания планирует увеличить количество управляемых магазинов и обновить еще 1000 ресторанов.

Обзор сети показал, что у части магазинов нет перспектив для прибыльной работы, поэтому они будут закрыты. Основное внимание будет сосредоточено на ресторанах, отвечающих стратегии руководства и делающих заведения более привлекательными для посетителей.

Предварительные результаты обновления кофеен Starbucks показывают, что клиенты стали чаще посещать магазины, остаются дольше и оставляют больше положительных отзывов. Однако изменения пока не отразились на финансовых показателях компании. По состоянию на закрытие торгов в среду упали на 8% с начала года, тогда как индекс S&P 500 вырос на 13%. Аналитики отмечают, что цены в Starbucks остаются высокими для текущей конкурентной и экономической среды и до полного завершения реорганизации еще далеко.

О планах руководства

План нового руководства под руководством Брайана Николла, возглавившего сеть год назад, направлен на возрождение магазинов – добавление мест для сидения и электрических розеток должно привлечь посетителей проводить больше времени в заведениях. Эти изменения происходят на фоне второго раунда сокращений рабочих мест при Николле.

Компания подтвердила, что часть закрытий коснется небольших магазинов с самовывозом, которые принимали только мобильные заказы. Другие заведения такого формата будут превращены в кафе с полным спектром услуг. Ранее такие магазины являлись частью стратегии предыдущего руководства, однако сейчас компания сосредотачивается на создании более привлекательного пространства для посетителей – "третьего места", где можно не только купить кофе, но и комфортно провести время.

Starbucks сообщила о продажах и прибыли, не оправдавших ожиданий в третьем финансовом квартале. Компания сталкивается с усилением конкуренции на рынках США и Китая от меньших сетей с более дешевыми и более быстрыми напитками.

Для ускорения обслуживания и обновления ассортимента Starbucks сокращает меню, добавляет напитки без сахара и белковые варианты, чтобы соответствовать изменениям во вкусах клиентов. Инвесторы и аналитики поддерживают инициативы, но осторожно оценивают затраты и сроки реализации плана Николла, ведь доходность в прошлом квартале ухудшилась из-за инвестиций в возрождение бренда.

Ранее сообщалось, что Starbucks инвестирует в две новые фермы в Центральной Америке, что является частью стратегии компании по обеспечению стабильности поставок кофе в условиях климатических изменений.