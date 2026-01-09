Ставка на Польшу и Украину: компания Haircut Express отказалась от экспансии и увеличила доходы до 600 млн. грн.

Haircut Express отказалась от экспансии в страны Западной Европы и сосредоточилась на укреплении позиций в Польше и Украине. В 2025 году бренд открыл 18 салонов в Украине и четыре салона в Польше. Такая стратегия позволила увеличить общие доходы сети на 20% — с 478 млн грн (€11 млн) в 2024 году до около €12 млн, или 600 млн грн в 2025 году.

Об этом сообщила основательница сети Ирина Погодина в комментарии Delo.ua.

Ранее она заявляла о планах выхода на рынки Нидерландов, Словакии, Румынии и Великобритании, отмечая желание сделать Haircut Express узнаваемым международным брендом вроде McDonald's.

Однако события в прошлом году показали: чтобы не потерять свои позиции на рынке, их нужно постоянно укреплять.

"В середине года сеть пережила несколько провокаций. Например, в нашем офисе дважды в год появлялись надписи "Бандеры". Для меня, человека, живущего в Польше с 2014 года и искренне любящего эту страну, это было очень неприятно", - рассказывает основательница Haircut Express.

В ответ на происходящее компания решила не отвечать агрессией. Символическим шагом стало решение вывесить на офисе польское знамя как знак уважения к стране, в которой работает бизнес. Такой подход позволил стабилизировать ситуацию и восстановить доверие клиентов.

Погодина не исключает, что эти действия могли быть частью пророссийской агитации.

"Я думаю, что это были не поляки, а пророссийские ссыльные. Это выглядит как целенаправленная агитация. Но важно другое — поляки очень быстро все поняли. Они осознают ценность Украины и то, что она делает", — говорит она.

В ответ на надпись на Haircut Express работники заведения вывесили польский флаг

В то же время, развитие сети происходит постепенно, без резкого расширения географии.

"Это Варшава, Познань и Щецин. Мы не прыгаем по стране, а укрепляемся локально там, где уже есть. Такой подход позволил нам увеличить общий годовой доход в Польше примерно на 20% — с 16,7 млн злотых (€3,9 млн) до 20,2 млн злотых (€4,7 млн)".

Параллельно компания изменяет подход к франчайзингу. Если раньше франшизу продавали преимущественно украинцам с опытом ведения бизнеса, то теперь Haircut Express открыта и для предпринимателей, которые недавно переехали в Польшу. Также посреди франчайзи возникают и поляки.

Год без закрытий: ни один салон в Украине не прекратил свою работу

В Украине сети парикмахерских "Экспресс Стрижка" удалось не просто удержаться, но и продолжить развитие. В этом году компания не закрыла ни одной точки и одновременно открыла 18 новых салонов в разных городах страны. За масштабирование сети в Украине отвечает директор компании "Экспресс Стрижка" Александр Дзусь.

Новые локации появились в Киеве (6 салонов), Черновцах (2), Тернополе (2), а также в Коломне, Ровно, Кропивницком, Хмельницком, Стрые, Одессе, Житомире и Днепре — по одному салону в каждом городе. Все открытия в Украине происходили исключительно по франчайзинговой модели. Общий годовой оборот сети в Украине составил около 362 млн. грн., что эквивалентно примерно €7,3 млн.

Отдельный фокус компания совершила на формате локаций. Экспресс Стрижка постепенно отходит от МАФов, сосредотачиваясь в стационарных помещениях и ТРЦ.

"Мы стараемся не брать МАФы. Я за то, чтобы город становился лучше, а в этом формате нет перспективы", - отмечает Погодина.

Особое внимание сеть уделяет трансформации сервиса. "Экспресс Стрижка" продолжает работать без администраторов, используя автоматизированные системы, которые, по словам Погодиной, сделали сервис даже лучше, чем раньше.

"Сейчас технологичность ботов и ассистентов сделала наш сервис более сильным. Я считаю, что за этим будущее", - говорит она.

О будущем без громких обещаний

Говоря о планах на 2026 год, Ирина Погодина сознательно избегает громких обещаний и конкретных цифр. Главное решение, которое она для себя приняла, — не ставить жесткие планы, особенно в Украине, где реальность меняется каждый день.

"План - просто жить. Давать возможность нашим людям зарабатывать деньги в нормальной, приятной атмосфере, которую мы для них создаем, и дарить клиентам ощущение и настроение", - говорит основательница сети.

По ее словам, уже сам факт того, что в Украине за год не закрылся ни один салон, является большим достижением.

"Мне не хочется загонять себя в рамки цифр и планов. Для меня важно, чтобы и клиенты, и наши работники, и партнеры получали удовольствие от того, что мы делаем", - заключает Погодина.

Напомним, основательница сети Haircut Express Ирина Погодина ранее заявляла, что стратегическая цель компании – открыть более 2500 салонов в течение следующих десяти лет. На сегодняшний день компания имеет более 200 заведений.