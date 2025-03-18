- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Парикмахеры на экспорт
За три года войны Ирина Погодина продала в Европе более полусотни франшиз на свой бизнес и увеличила доходы почти на 70%. Секрет состоит в том, чтобы правильно подбирать партнеров по бизнесу.
Перед началом российского вторжения в феврале 2022 года бизнес Ирины Погодиной был примерной историей успеха. Она первой в сфере услуг начала продавать франшизы на свои парикмахерские "Экспресс-стрижка", ежегодно открывая новые салоны и увеличивая доходы. Великая война поставила под вопрос не только рост, но и любую перспективу бизнеса. Миллионы украинцев выехали в Европу, а с ними и бизнес Погодиной потерял миллионы существующих или потенциальных клиентов. Теперь, спустя три года, она прошла этот "краш-тест". С 2022 по 2025 год удалось продать десятки новых франшиз в Украине, и более 50 — в Европе. Доходы ее бизнеса в 2022 году — 283 млн. грн., в 2024-м — уже 478 млн. грн.
Погодина в парикмахерском бизнесе давно – 25 лет. Началось все с маминой идеи – овладеть профессией парикмахера и открыть салон красоты. Первый салон Ирина вместе с мужем Андреем открыли в небольшом помещении в Киеве: сделали ремонт, купили оборудование, и уже через месяц она вместе с другими мастерами стригла клиентов. Но вместо прибыли получили немало проблем: конкуренты угрожали из-за более низких цен, а денег не хватало, и приходилось экономить на всем.
"У нас даже названия не было, – вспоминает предпринимательница, – Парикмахерская, и все. Зимой даже снег залетал в помещение через щели у входной двери".
Постепенно Ирина привела бизнес в порядок, расширила его возможности, и вскоре салон уже предлагал все виды стрижек и покраски.
Во время путешествия в 2012 году в Гонконг супруги наткнулись на заведение, перевернувшее их представления о парикмахерском деле. Это была парикмахерская без администратора. Салон работал как хорошо отлаженный механизм: клиенты подходили к специальному терминалу, самостоятельно оплачивали услуги и ждали своей очереди стрижку.
"Сейчас таким уж никого не удивишь, но тогда это было настоящей инновацией и мы решили эту идею привезти в Украину", — вспоминает Ирина. Уже в 2013 году они решились на революционный шаг – открыть сразу пять салонов в Киеве. "Друзья нас считали безумными, – смеется Ирина. – Говорили, что идея провальна, и это в Украине не будет работать".
Погодина правильно выбрала формат и локацию. Обычно на такую услугу нужно записываться и планировать, а в ее салонах все было быстрее. Зашел, есть место – сразу можно и побриться или недолго подождать пока освободится мастер. Озабоченным мужчинам такой подход понравился. Новые парикмахерские открывали вблизи станций метро, где больше поток потенциальных клиентов.
Как увеличить доходы и масштабировать бизнес ? В поисках ответа на этот вопрос Погодина обратилась в Ассоциацию франчайзинга Украины. Специалисты разработали модель для франшизы салонов парикмахерских, впоследствии один из менеджеров Ассоциации – Александр Дзус взял на себя организацию и координацию продаж франшиз. Со временем он стал партнером Ирины по развитию сети.
Один из важных принципов — тщательно подбирать партнеров в регионах и продавать только тем людям, у которых есть предпринимательское дарование, а не только деньги на старт.
"Мы не заключаем соглашения, если не уверены, что партнер сможет успешно управлять бизнесом", – говорит Ирина.
Это сработало. К примеру, в Житомире один из партнеров Погодиной уже открыл восемь салонов. Он оценивает уровень трафика возможных клиентов в той либо другой локации, мониторит ставки аренды. Другой франчайзи – Евгений Шалига уже имел бизнес по дистрибуции косметики. В сентябре 2022 года он открыл первый салон в Познани — пятом по численности населения городе Польши. Впоследствии открыл и вторую парикмахерскую в том же городе.
"Это работающий бизнес, мы сейчас присматриваемся на другие города", — говорил он в интервью каналу "Бизнесовый хроникон".
Другой способ находить надежных партнеров – это искать среди людей, уже владеющих недвижимостью и зарабатывающих на аренде. Погодина таким предпринимателям предлагает выгодную альтернативу – открыв собственный салон в своем помещении, вы будете зарабатывать больше, чем на обычной аренде. К примеру, польский предприниматель Дариуш Душчик владеет несколькими коммерческими объектами недвижимости. Они оценили возможности и решили использовать одно из помещений не для сдачи в аренду, как это обычно делали, а для открытия салона Haircut Express по франшизе.
"Меньше чем через год мой салон начал приносить в три раза больше дохода, чем если бы я просто сдавал помещение в аренду. Теперь я серьезно задумываюсь о том, чтобы освободить еще один объект и открыть второй салон", – говорит Душчик.
“Сейчас он зарабатывает уже более €3 тыс. в месяц. Его успех – это хороший пример, который поможет нам привлекать других польских партнеров", – уверена Ирина.
Выход на рынок Европы не прошел без поражений. Если в Польше и Чехии удалось продать много франшиз, то в Германии не сложилось – два салона, открытые в Кельне и Дюссельдорфе пришлось закрыть. Но Повремени неудачи не останавливают, она уверена, что формат сработает в других странах Евросоюза.
С началом полномасштабной войны закрыли все 30 салонов в России и запретили в этой стране использовать торговую марку. Некоторые салоны пришлось отстраивать из-за повреждений взрывной волной. Но не успела компания оправиться от последствий войны, как бизнес ждали другие проблемы. Местные власти Киева прекратили договоры для временных сооружений и начали массово сносить МАФы.
"Большинство наших салонов расположены вблизи метро, и перенос точки существенно влияет на бизнес. Мы теряем часть прибылей и клиентов", – говорит Ирина Погодина.
На сегодняшний день в Киеве работает более 40 салонов сети "Экспресс Стрижка". За последние три года два из них – на Житомирской и Оболони – уже демонтировали, еще два на Лесном рынке – в зоне риска, а с одного пришлось переехать на другую локацию.
За последние годы "Экспресс Стрижка" появилась в киевских ТЦ "Караван", "SkyMall", "Оазис", "Глобус" и "Ашан Рив Гош". Ведутся переговоры об открытии новых точек в торговых центрах 18 других городов, где уже представлена сеть.
"Хотим постепенно перенести все действующие салоны, чтобы не подлежали риску", — говорит Ирина.
Всего сейчас в Украине и Европе 183 салона — у нас они называются "Экспресс Стрижка", а за рубежом — Haircut Express. Ирина не собирается останавливаться. "Мы ведем переговоры об открытии салонов в Голландии, Словакии, Румынии и Великобритании и хотим стать узнаваемым брендом, как McDonald's".
Ее цель в цифрах звучит не просто амбициозной, а фантастической – открыть более 2500 салонов в течение следующего десятилетия. Почему бы нет? Когда-то ей уже говорили, что у нее ничего не получится.