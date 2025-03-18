Перукарі на експорт

За три роки великої війни Ірина Погодіна продала в Європі більше півсотні франшиз на свій бізнес та збільшила доходи майже на 70%. Секрет в тому, щоб правильно підбирати партнерів по бізнесу.

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Перед початком російського вторгнення в лютому 2022-го року бізнес Ірини Погодіної був зразковою історією успіху. Вона першою в сфері послуг почала продавати франшизи на свої перукарні “Експрес-стрижка”, щороку відкриваючи нові салони та збільшуючи доходи. Велика війна поставила під питання не лише зростання, але будь-яку перспективу бізнесу. Мільйони українців виїхали до Європи, а з ними і бізнес Погодіної втратив мільйони існуючих чи потенційних клієнтів. Тепер, через три роки, вона пройшла цей “краш-тест”. З 2022-го до 2025-го вдалося продати десятки нових франшиз в Україні, та більше 50-ти - в Європі. Доходи її бізнесу в 2022 році – 283 млн грн., в 2024-му - вже 478 млн.грн.

Погодіна в перукарському бізнесі давно - 25 років. Розпочалося все з маминої ідеї – опанувати професію перукаря та відкрити салон краси. Перший салон Ірина разом із чоловіком Андрієм відкрили у невеликому приміщенні в Києві: зробили ремонт, купили обладнання, і вже за місяць вона разом з іншими майстрами стригла клієнтів. Та замість прибутків отримали чимало проблем: конкуренти погрожували через нижчі ціни, а грошей не вистачало, і доводилося економити на всьому.

"У нас навіть назви не було, – згадує підприємиця, – Перукарня, і все. Взимку навіть сніг залітав у приміщення через щілини у вхідних дверях".

Поступово Ірина привела бізнес до ладу, розширила його можливості, і незабаром салон вже пропонував усі види стрижок і фарбування.

Під час подорожі у 2012 році до Гонконгу подружжя натрапило на заклад, який перевернув їхні уявлення про перукарську справу. Це була перукарня без адміністратора. Салон працював як добре налагоджений механізм: клієнти підходили до спеціального термінала, самостійно оплачували послуги й чекали своєї черги на стрижку.

"Зараз таким уже нікого не здивуєш, але тоді це було справжньою інновацією, і ми вирішили цю ідею привезти в Україну", – згадує Ірина. Уже в 2013 році вони наважилися на революційний крок – відкрити відразу п’ять салонів у Києві. "Друзі нас вважали божевільними, – сміється Ірина. – Казали, що ідея провальна, і це в Україні не працюватиме".

Погодіна правильно обрала формат та локацію. Зазвичай на таку послугу треба записуватися та планувати, а в її салонах все було значно швидше. Зайшов, є місце - одразу можна і поголитися або недовго почекати поки звільниться майстер. Заклопотаним чоловікам такий підхід сподобався. Нові перукарні відкривали поблизу станцій метро, де більший потік потенційних клієнтів.

Як збільшити доходи та масштабувати бізнес? У пошуках відповіді на це запитання Погодіна звернулася до Асоціації франчайзингу України. Фахівці розробили модель для франшизи салонів перукарень, згодом один із менеджерів Асоціації - Олександр Дзус взяв на себе організацію та координацію продажу франшиз. З часом він став партнером Ірини з розвитку мережі.

Один із важливих принципів - ретельно підбирати партнерів в регіонах та продавати лише тим людям, які мають підприємницький хист, а не лише гроші на старт.

"Ми не укладаємо угоди, якщо не впевнені, що партнер зможе успішно управляти бізнесом”, - говорить Ірина.

Це спрацювало. Наприклад, в Житомирі один із партнерів Погодіної вже відкрив вісім салонів. Він оцінює рівень трафіку потенційних клієнтів в тій чи інший локації, моніторить ставки оренди. Інший франчайзі - Євген Шалига вже мав бізнес із дистрибуції косметики. У вересні 2022-го року він відкрив перший салон в Познані - п’ятому за кількістю населення місті Польщі. Згодом відкрив і другу перукарню в тому самому місті.

“Це працюючий бізнес, ми зараз придивляємося на інші міста”, - говорив він в інтерв’ю каналу “Бізнесовий хронікон”.

Інший спосіб знаходити надійних партнерів - це шукати серед людей, які вже володіють нерухомістю та заробляють на оренді. Погодіна таким підприємцям пропонує вигідну альтернативу - відкривши власний салон у своєму приміщенні, ви будете заробляти більше, ніж на звичайній оренді. Наприклад, польський підприємець Даріуш Душчик володіє кількома комерційними об'єктами нерухомості. Вони оцінили можливості і вирішили використати одне з приміщень не для здачі в оренду, як це зазвичай робили, а для відкриття салону Haircut Express за франшизою.

"Менше ніж за рік мій салон почав приносити в три рази більше доходу, ніж якби я просто здавав приміщення в оренду. Тепер я серйозно замислююсь про те, щоб звільнити ще один об´єкт і відкрити другий салон", – говорить Душчик.

“Зараз він заробляє уже понад €3 тис на місяць. Його успіх – це гарний приклад, що допоможе нам залучати інших польських партнерів", – впевнена Ірина.

Вихід на ринок Європи не минув без поразок. Якщо в Польщі та Чехії вдалося продати багато франшиз, то в Німеччині не склалося - два салони, відкриті в Кельні та Дюссельдорфі довелося закрити. Але Погодіну невдачі не зупиняють, вона впевнена, що формат спрацює в інших країнах Євросоюзу.

З початком повномасштабної війни закрили всі 30 салонів в росії та заборонили у цій країні використовувати торгову марку. Деякі салони довелося відбудовувати через пошкодження вибуховою хвилею. Та не встигла компанія оговтатися від наслідків війни, як на бізнес чекали інші проблеми. Місцева влада Києва припинила договори для тимчасових споруд і почала масово зносити МАФи.

"Більшість наших салонів розташовані поблизу метро, і перенесення точки суттєво впливає на бізнес. Ми втрачаємо частину прибутків і клієнтів", – говорить Ірина Погодіна.

На сьогодні у Києві працює понад 40 салонів мережі "Експрес Стрижка". Впродовж останніх трьох років два з них – на Житомирській та Оболоні – вже демонтували, ще два на Лісовому ринку – в зоні ризику, а з одного довелося переїхати на іншу локацію.

За останні роки "Експрес Стрижка" зʼявилася в київських ТЦ "Караван", "SkyMall", "Оазис", "Глобус" і "Ашан Рів Гош". Ведуться переговори про відкриття нових точок у торгових центрах інших 18 міст, де вже представлена мережа.

"Хочемо поступово перенести усі діючі салони щоб не підлягали ризику", – говорить Ірина.

Всього зараз в Україні та Європі 183 салони - у нас вони називаються “Експрес Стрижка”, а за кордоном - Haircut Express. Ірина не збирається зупинятися. “Ми ведемо перемовини про відкриття салонів в Голандії, Словачинні, Румунії та Великобританії і хочемо стати впізнаваним брендом, як McDonald's”.

ЇЇ ціль в цифрах звучить не просто амбітною, а фантастичною - відкрити понад 2500 салонів впродовж наступного десятиріччя. Чому б ні? Колись їй вже казали що в неї нічого не вийде.