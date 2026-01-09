Українська компанія Haircut Express відмовилася від експансії та збільшила доходи до 600 млн грн

Компанія Haircut Express відмовилася від експансії в країни Західної Європи та зосередилася на зміцненні позицій у Польщі та Україні. Упродовж 2025 року бренд відкрив 18 салонів в Україні та чотири салони в Польщі. Така стратегія дозволила збільшити загальні доходи мережі на 20% — з 478 млн грн (€11 млн) у 2024 році до близько €12 млн, або 600 млн грн.у 2025 році.

Про це повідомила засновниця мережі Ірина Погодіна у коментарі Delo.ua.

Раніше вона заявляла про плани виходу на ринки Нідерландів, Словаччини, Румунії та Великої Британії, наголошуючи на бажанні зробити Haircut Express впізнаваним міжнародним брендом на кшталт McDonald’s.

Проте події минулого року показали: щоб не втратити свої позиції на ринку, їх потрібно постійно укріплювати.

"У середині року мережа пережила кілька провокацій . Наприклад, на нашому офісі двічі за рік з’являлися написи "Бандери". Для мене, людини, яка живе в Польщі з 2014 року і щиро любить цю країну, це було дуже неприємно", — розповідає засновниця Haircut Express.

У відповідь на події компанія вирішила не відповідати агресією. Символічним кроком стало рішення вивісити на офісі польський прапор як знак поваги до країни, в якій працює бізнес. Такий підхід, за словами засновниці, дозволив стабілізувати ситуацію та відновити довіру клієнтів.

Погодіна не виключає, що ці дії могли бути частиною проросійської агітації.

"Я думаю, що це були не поляки, а проросійські засланці. Це виглядає як цілеспрямована агітація. Але важливо інше — поляки дуже швидко все зрозуміли. Вони усвідомлюють цінність України й те, що вона робить", — каже вона.

У відповідь на напис на Haircut Express, працівники закладу вивісили польський прапор

Водночас розвиток мережі відбувається поступово, без різкого розширення географії.

"Це Варшава, Познань і Щецин. Ми не стрибаємо по країні, а зміцнюємося локально там, де вже є. Такий підхід дозволив нам збільшити загальний річний дохід у Польщі приблизно на 20% — з 16,7 млн злотих (€3,9 млн) до 20,2 млн злотих (€4,7 млн)", — пояснює засновниця.

Паралельно компанія змінює підхід до франчайзингу. Якщо раніше франшизу продавали переважно українцям із досвідом ведення бізнесу, то тепер Haircut Express відкрита і для тих підприємців, які нещодавно переїхали до Польщі. Також серед франчайзі з’являються і поляки.

Рік без закриттів: жоден салон в Україні не припинив свою роботу

В Україні мережі перукарень "Експрес Стрижка" вдалося не просто втриматися, а й продовжити розвиток. Цього року компанія не закрила жодної точки й водночас відкрила 18 нових салонів у різних містах країни. За масштабування мережі в Україні відповідає директор компанії "Експрес Стрижка" Олександр Дзусь.

Нові локації з’явилися в Києві (6 салонів), Чернівцях (2), Тернополі (2), а також у Коломиї, Рівному, Кропивницькому, Хмельницькому, Стрию, Одесі, Житомирі та Дніпрі — по одному салону в кожному місті. Усі відкриття в Україні відбувалися виключно за франчайзинговою моделлю. Загальний річний оборот мережі в Україні склав близько 362 млн грн, що еквівалентно приблизно €7,3 млн.

Окремий фокус компанія зробила на форматі локацій. "Експрес Стрижка" поступово відходить від МАФів, зосереджуючись у стаціонарних приміщеннях та ТРЦ.

"Ми намагаємося не брати МАФи. Я за те, щоб місто ставало кращим, а у цьому форматі немає перспективи", — зазначає Погодіна.

Окрему увагу мережа приділяє трансформації сервісу. "Експрес Стрижка" продовжує працювати без адміністраторів, використовуючи автоматизовані системи, які, за словами Погодіної, зробили сервіс навіть кращим, ніж раніше.

"Зараз технологічність ботів і асистентів зробила наш сервіс сильнішим. Я вважаю, що за цим майбутнє", — каже вона.

Про майбутнє без гучних обіцянок

Говорячи про плани на 2026 рік, Ірина Погодіна свідомо уникає гучних обіцянок і конкретних цифр. Головне рішення, яке вона для себе прийняла, — не ставити жорстких планів, особливо в Україні, де реальність змінюється щодня.

"План — просто жити. Давати можливість нашим людям заробляти гроші в нормальній, приємній атмосфері, яку ми для них створюємо, і дарувати клієнтам відчуття та настрій", — говорить засновниця мережі.

За її словами, уже сам факт того, що в Україні за рік не закрився жоден салон, є великим досягненням.

"Мені не хочеться заганяти себе в рамки цифр і планів. Для мене важливо, щоб і клієнти, і наші працівники, і партнери отримували задоволення від того, що ми робимо", — підсумовує Погодіна.

Нагадаємо, засновниця мережі Haircut Express Ірина Погодіна раніше заявляла, що стратегічна мета компанії — відкрити понад 2500 салонів упродовж наступних десяти років. На сьогодні компанія має понад 200 закладів.