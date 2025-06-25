Штрафы от ТЦК: в каких регионах чаще всего нарушают правила военного учета

Более 28 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. С апреля штрафов увеличилось на 11 тысяч. В Черниговской области зафиксировано рекордное количество — 8 производств за нарушение правил военного учета на одного человека.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Более 11 тысяч новых штрафов от ТЦК

По данным аналитиков, 28 212 производств за нарушение правил военного учета уже открыли ТЦК в 2025 году. С начала апреля штрафов увеличилось на 11,2 тысячи.

В "Опендатаботе" отмечают, что ежемесячно открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств. Рекордным стал апрель 2025 года — 5 682 штрафа.

Новый рекорд поставил Черниговский районный ТЦК, открыв 8 дел против одного мужчины — 5 за апрель, еще 3 — в начале июня.

Аналитики подчеркивают, что почти все производства касаются мужчин: на данный момент на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Чаще ТЦК открывают производство против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — в 82%.

Где больше всего производств за штрафы ТЦК

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев – 3 835 производств с начала года. Следуют Днепропетровская (2 984), Сумская (2 464), Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области.

"Всего девять регионов уже имеют более тысячи дел. В Киеве самым активным стал Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года", — сообщают в "Опендатабот".

Напомним, уже 9 водителей ограничили в праве управлять авто из-за нарушения правил военного учета в 2025 году. Почти все принятые решения приняли суд на Житомирщине. С начала текущего года в судах рассматривалось еще 59 дел по лишению водительских прав из-за нарушения военного учета.

50% скидка на штрафы ТЦК: кого касается

Отметим, что 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК.

По закону мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение.

Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной уплаты сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

Отметим, из-за неуплаты штрафов ТЦК были заблокированы счета в 26 тысяч человек.