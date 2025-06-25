Штрафи від ТЦК: в яких регіонах найбільше порушують правила військового обліку

Понад 28 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. З квітня штрафів побільшало на 11 тисяч. На Чернігівщині зафіксовано рекордну кількість — 8 проваджень за порушення правил військового обліку на одну людину.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Понад 11 тисяч нових штрафів від ТЦК

За даними аналітиків, 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрили ТЦК у 2025 році. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі.

В "Опендатабот" зауважують, що щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року — 5 682 штрафи. Але лише кожне п’яте провадження було закрито цьогоріч.

Новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка — 5 за квітень, ще 3 — на початку червня.

Аналітики підкреслюють, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — у 82%.

Де найбільше проваджень за штрафи ТЦК

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області.

"Усього дев’ять регіонів вже мають більше тисячі справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року", - повідомляють в "Опендатабот".

Нагадаємо, вже 9 водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку у 2025 році. Майже усі прийняті рішення ухвалив суд на Житомирщині. Від початку поточного року у судах розглядалось ще 59 справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку.

50% знижку на штрафи ТЦК: кого стосується

Зазначимо, що 15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовозобовʼязаним отримати 50% знижку на штрафи за неуточнення даних у ТЦК.

За законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення.

Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.

Зауважимо,через несплату штрафів ТЦК були заблоковані рахунки у 26 тисяч осіб.