Дев’ятьох водіїв в Україні вже позбавили прав через порушення військового обліку: скільки судових справ на розгляді

Вже 9 водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку у 2025 році. Майже усі прийняті рішення ухвалив суд на Житомирщині. Від початку поточного року у судах розглядалось ще 59 справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Скільки судових справ на розгляді?

Аналітики знайшли щонайменше 59 судових справ щодо обмеження права на керування авто через порушення правил військового обліку.

В "Опендатабот" нагадують, що у січні 2025 року суд вперше задовольнив позов ТЦК та позбавив водія можливості кермувати авто, проте таких рішень побільшало.

"Наразі 9 водіїв тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки вони не виконають вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана", - підкреслюють аналітики.

Вони звертають увагу, що усі рішення, окрім першого, ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.

Зауважимо, що тимчасово обмежити права керування транспортними засобами за ухилення від мобілізації можна лише за рішенням суду.

Нагадаємо, понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК. Найбільше проваджень через борги у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині.

50% знижку на штрафи ТЦК: кого стосується

Зазначимо, що 15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовозобовʼязаним отримати 50% знижку на штрафи за неуточнення даних у ТЦК.

За законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення.

Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.

Зауважимо,через несплату штрафів ТЦК були заблоковані рахунки у 26 тисяч осіб.