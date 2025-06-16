Девять водителей в Украине уже лишили прав из-за нарушения военного учета: сколько судебных дел на рассмотрении

Уже 9 водителей ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил военного учета в 2025 году. Почти все принятые решения приняли суд на Житомирщине. С начала текущего года в судах рассматривалось еще 59 дел по лишению водительских прав из-за нарушения военного учета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Сколько дел на рассмотрении?

Аналитики нашли по меньшей мере 59 судебных дел по ограничению права на управление авто из-за нарушения правил военного учета.

В "Опендатаботе" напоминают, что в январе 2025 года суд впервые удовлетворил иск ТЦК и лишил водителя возможности управлять автомобилем, однако таких решений стало больше.

"В настоящее время 9 водителей временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил военного учета — пока они не выполнят требования ТЦК или как это требование не будет отозвано", — подчеркивают аналитики.

Они обращают внимание, что все решения, кроме первого, принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области.

Заметим, что временно ограничить права управления транспортными средствами за уклонение от мобилизации можно только по решению суда.

Напомним, более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. В среднем, ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК. Больше всего производств из-за долгов в Киеве, на Днепропетровщине и Сумщине.

50% скидка на штрафы ТЦК: кого касается

Отметим, что 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК.

По закону мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение.

Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной уплаты сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

Отметим, из-за неуплаты штрафов ТЦК были заблокированы счета в 26 тысяч человек.