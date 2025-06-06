Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,01

EUR

47,38

+0,18

Наличный курс:

USD

41,40

41,35

EUR

47,64

47,45

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Суд отменил запрет Трампа на въезд иностранным студентам в Гарвард

Гарвард
Суд отменил запрет на въезд иностранным студентам в Гарвард / Depositphotos

Федеральный суд в Бостоне заблокировал решение президента Дональда Трампа по поводу запрета на въезд в США иностранным студентам, которые намеревались учиться в Гарвардском университете. Запрет будет действовать до дальнейшего судебного разбирательства.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Федеральный судья Элисон Берроуз постановила, что указ   Трампа, запрещающий иностранным гражданам въезд в США для обучения в Гарварде в течение следующих шести месяцев, нанесет "немедленный и непоправимый ущерб" до того, как суды смогут рассмотреть это дело.

Согласно указу Трампа, приостановка обучения сначала будет длиться шесть месяцев, но может быть продлена.

В прошлом месяце судья Берроуз заблокировала отдельный указ Трампа, запрещавший Гарварду принимать на обучение иностранных студентов, если они составляли более четверти всего студенческого состава. Ее приказ, изданный в четверг, также продлил действие предыдущего временного судебного приказа от 23 мая, который ограничивал администрацию в наборе иностранных студентов в Гарвард.

Ранее спикер Белого дома Абигейл Джексон назвала Гарвард "очагом антиамериканских, антисемитских и протерористических агитаторов", что университет ранее отрицал.

Трамп со своей стороны сослался на соображение национальной безопасности как на оправдание запрета иностранным студентам въезжать в США для обучения в Кембриджском университете, расположенном в штате Массачусетс.

Гарвард утверждает, что администрация Трампа мстит ему за отказ подчиниться требованиям контролировать управление учебным заведением, учебной программой и идеологией преподавателей и студентов.

Гарвард будет судиться с Трампом

Гарвардский университет, старейшее и богатое учебное заведение США,   подал иск в суд   против администрации президента США Дональда Трампа из-за сокращения финансирования вуза   2,2 миллиарда долларов.

После этого Белый дом лишил учебное заведение части грантового финансирования еще на 450 миллионов долларов.

В конце мая администрация Трампа отменила право Гарвардского университета на зачисление иностранных студентов. Студенты из других стран должны перевестись в другие учебные заведения, иначе потеряют свой легальный статус.

Автор:
Татьяна Бессараб