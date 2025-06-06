Суд отменил запрет Трампа на въезд иностранным студентам в Гарвард

Федеральный суд в Бостоне заблокировал решение президента Дональда Трампа по поводу запрета на въезд в США иностранным студентам, которые намеревались учиться в Гарвардском университете. Запрет будет действовать до дальнейшего судебного разбирательства.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Федеральный судья Элисон Берроуз постановила, что указ Трампа, запрещающий иностранным гражданам въезд в США для обучения в Гарварде в течение следующих шести месяцев, нанесет "немедленный и непоправимый ущерб" до того, как суды смогут рассмотреть это дело.

Согласно указу Трампа, приостановка обучения сначала будет длиться шесть месяцев, но может быть продлена.

В прошлом месяце судья Берроуз заблокировала отдельный указ Трампа, запрещавший Гарварду принимать на обучение иностранных студентов, если они составляли более четверти всего студенческого состава. Ее приказ, изданный в четверг, также продлил действие предыдущего временного судебного приказа от 23 мая, который ограничивал администрацию в наборе иностранных студентов в Гарвард.

Ранее спикер Белого дома Абигейл Джексон назвала Гарвард "очагом антиамериканских, антисемитских и протерористических агитаторов", что университет ранее отрицал.

Трамп со своей стороны сослался на соображение национальной безопасности как на оправдание запрета иностранным студентам въезжать в США для обучения в Кембриджском университете, расположенном в штате Массачусетс.

Гарвард утверждает, что администрация Трампа мстит ему за отказ подчиниться требованиям контролировать управление учебным заведением, учебной программой и идеологией преподавателей и студентов.

Гарвард будет судиться с Трампом

Гарвардский университет, старейшее и богатое учебное заведение США, подал иск в суд против администрации президента США Дональда Трампа из-за сокращения финансирования вуза 2,2 миллиарда долларов.

После этого Белый дом лишил учебное заведение части грантового финансирования еще на 450 миллионов долларов.

В конце мая администрация Трампа отменила право Гарвардского университета на зачисление иностранных студентов. Студенты из других стран должны перевестись в другие учебные заведения, иначе потеряют свой легальный статус.