Суд скасував заборону Трампа на в'їзд іноземним студентам до Гарварду

Федеральний суд у Бостоні заблокував рішення президента Дональда Трампа щодо заборони на в'їзд до США іноземним студентам, які мали намір навчатися в Гарвардському університеті. Заборона діятиме до подальшого судового розгляду.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Федеральний суддя Елісон Берроуз постановила, що указ Трампа, який забороняє іноземним громадянам в'їзд до США для навчання в Гарварді протягом наступних шести місяців, завдасть "негайної і непоправної шкоди" до того, як суди зможуть розглянути цю справу.

Згідно з указом Трампа, призупинення навчання спочатку триватиме шість місяців, але може бути продовжене.

Минулого місяця суддя Берроуз заблокувала окремий указ Трампа, який забороняв Гарварду приймати на навчання іноземних студентів, якщо вони становили понад чверть від усього студентського складу. Її наказ, виданий у четвер, також продовжив дію попереднього тимчасового судового наказу від 23 травня, що обмежував адміністрацію у наборі іноземних студентів до Гарварду.

Раніше речниця Білого дому Абігейл Джексон назвала Гарвард "осередком антиамериканських, антисемітських та протерористичних агітаторів", що університет раніше заперечував.

Трамп зі свого боку послався на міркування національної безпеки як на виправдання заборони іноземним студентам в'їжджати до США для навчання в Кембриджському університеті, що розташований у штаті Массачусетс.

Гарвард стверджує, що адміністрація Трампа мститься йому за відмову підкоритися вимогам контролювати управління навчальним закладом, навчальною програмою та ідеологією його викладачів і студентів.

Гарвард судитиметься з Трампом

Гарвардський університет, найстаріший і найбагатший навчальний заклад США, подав позов до суду проти адміністрації президента США Дональда Трампа через скорочення фінансування вишу на 2,2 мільярда доларів.

Після цього Білий дім позбавив навчальний заклад частини грантового фінансування ще на 450 мільйонів доларів.

Наприкінці травня адміністрація Трампа скасувала право Гарвардського університету на зарахування іноземних студентів. Студенти з інших країн мали б перевестися до інших навчальних закладів, інакше втратять свій легальний статус.