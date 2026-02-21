Суд США разрешил ДТЭК принудительно взимать с России более $300 млн за активы в Крыму

Американский суд открыл путь к принудительному исполнению арбитражного решения в пользу украинской энергетической компании ДТЭК по делу о захвате активов в Крыму после его оккупации Россией.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

Апелляционный суд США округа Колумбия единогласно отклонил апелляцию России и постановил, что американские суды имеют полномочия рассматривать ходатайство о выполнении арбитражного решения на сумму более 300 миллионов долларов.

Суд также признал безосновательными аргументы РФ по суверенному иммунитету, подчеркнув, что дело подпадает под арбитражное исключение, предусмотренное Законом США об иммунитете иностранных государств.

Это позволяет компании "ДТЭК Крымэнерго" продлить юридические действия в США для взыскания компенсации за имущество, которое было потеряно после оккупации полуострова в 2014 году.

Решение не касается статуса Крыма

Судьи особо подчеркнули, что постановление не определяет статус Крыма и не пересматривает сущность арбитражного решения. Речь идет исключительно о полномочиях американских судов обеспечивать его исполнение.

В тексте решения отмечено, что после вторжения России украинские компании были принудительно лишены своих "законных, видимых и действующих" активов без какой-либо компенсации.

Директор по правовым вопросам ДТЭК Александра Москаленко назвала решение "четким и сильным сигналом", что Россия не сможет избежать ответственности, прикрываясь суверенным иммунитетом.

По ее словам, компания и дальше будет использовать все доступные юридические механизмы для защиты своих прав и возмещения убытков.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Добавим, в течение 2025 года российские войска атаковали 31 крупную электроподстанцию компании ДТЭК в Одесской области. Часть объектов получила повторные удары, что повлекло за собой дефицит мощности и необходимость очередных отключений клиентов.