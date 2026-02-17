Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Наличный курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ДТЭК ищет 150 млн евро, чтобы восстановить 4 000 МВт генерации к следующей зиме

евро
ДТЭК готовит 4 ГВт генерации к отопительному сезону и ищет инвесторов. / Depositphotos

Группа ДТЭК нуждается дополнительно в EUR150 млн для восстановления 4 000 МВт собственных генерационных мощностей, поврежденных во время российских атак.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Как ДТЭК готовится к отопительному сезону

"Для нашей компании мы определили бюджет восстановления разрушенного, что составляет EUR 300 млн к следующему году. Половину этой суммы мы уже обеспечили из собственных ресурсов. Теперь мы обращаемся к коллегам и партнерам с просьбой закрыть остальные – примерно EUR150 млн, чтобы восстановить 4 000 МВт мощностей", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что обновленной мощности компании хватит для обеспечения стабильной работы во время отопительного сезона 2026-27 годов.

По его словам, восстановление теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей является самым быстрым и экономичным способом подготовки к зиме, поскольку требует меньших инвестиций по сравнению с другими вариантами. В то же время он подчеркнул, что заказы на оборудование нужно размещать уже сейчас, чтобы успеть подключить его к началу отопительного сезона.

Тимченко пояснил, что с момента выделения финансирования до подключения оборудования проходит минимум 10 месяцев, поэтому май 2026 года определен критическим сроком для утверждения финансирования и планирования работ.

К этому времени правительство и компания должны согласовать перечень необходимого оборудования и источников финансирования, чтобы успеть разместить заказы на производство и завершить восстановление разрушенных подстанций и генерационных мощностей.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Автор:
Ольга Опенько