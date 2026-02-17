ДТЕК шукає 150 млн євро, щоб відновити 4 000 МВт генерації до наступної зими

Група ДТЕК потребує додатково EUR150 млн для відновлення 4 000 МВт власних генераційних потужностей, пошкоджених під час російських атак.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Для нашої компанії ми визначили бюджет відновлення зруйнованого, що становить EUR 300 млн до наступного року. Половину цієї суми ми вже забезпечили з власних ресурсів. Тепер ми звертаємося до колег і партнерів із проханням закрити решту – приблизно EUR150 млн, щоб відновити 4 000 МВт потужностей", – сказав він.

Тімченко наголосив, що відновленої потужності компанії вистачить для забезпечення стабільної роботи під час опалювального сезону 2026-27 років.

За його словами, відновлення теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей є найшвидшим і найекономічнішим способом підготовки до зими, оскільки потребує менших інвестицій порівняно з іншими варіантами. Водночас він наголосив, що замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз, аби встигнути підключити його до початку опалювального сезону.

Тімченко пояснив, що від моменту виділення фінансування до підключення обладнання проходить щонайменше 10 місяців, тому травень 2026 року визначений критичним терміном для затвердження фінансування та планування робіт.

До цього часу уряд і компанія повинні узгодити перелік необхідного обладнання та джерела фінансування, щоб встигнути розмістити замовлення на виробництво та завершити відновлення зруйнованих підстанцій і генераційних потужностей.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.