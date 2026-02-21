Суд США дозволив ДТЕК примусово стягувати з Росії понад $300 млн за активи в Криму

Американський суд відкрив шлях до примусового виконання арбітражного рішення на користь української енергетичної компанії ДТЕК у справі про захоплення активів у Криму після його окупації Росією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Апеляційний суд США округу Колумбія одноголосно відхилив апеляцію Росії та постановив, що американські суди мають повноваження розглядати клопотання про виконання арбітражного рішення на суму понад 300 мільйонів доларів.

Суд також визнав безпідставними аргументи РФ щодо суверенного імунітету, наголосивши, що справа підпадає під арбітражний виняток, передбачений Закон США про імунітет іноземних держав.

Це дозволяє компанії "ДТЕК Крименерго" продовжити юридичні дії у США для стягнення компенсації за майно, яке було втрачено після окупації півострова у 2014 році.

Рішення не стосується статусу Криму

Судді окремо підкреслили, що ухвала не визначає статус Криму та не переглядає суті арбітражного рішення. Йдеться виключно про повноваження американських судів забезпечувати його виконання.

У тексті рішення зазначено, що після вторгнення Росії українські компанії були примусово позбавлені своїх "законних, видимих та діючих" активів без будь-якої компенсації.

Директорка з правових питань ДТЕК Олександра Москаленко назвала рішення "чітким і сильним сигналом", що Росія не зможе уникнути відповідальності, прикриваючись суверенним імунітетом.

За її словами, компанія й надалі використовуватиме всі доступні юридичні механізми для захисту своїх прав та відшкодування збитків.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Додамо, протягом 2025 року російські війська атакували 31 велику електропідстанцію компанії ДТЕК в Одеській області. Частина об'єктів зазнала повторних ударів, що спричинило дефіцит потужності та необхідність чергових відключень клієнтів.