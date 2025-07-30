Сумма долга эксвладельцев перед ПриватБанком вырастет: проценты еще начисляют

Высокий суд Лондона постановил, что бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны уплатить банку $1,91 млрд за вычетом переданных активов. Окончательная сумма, включая проценты и юридические расходы, будет определена на следующем слушании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение суда.

ПриватБанк ждет дополнительных миллионов

Высокий суд Лондона признал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова виновными в незаконном присвоении почти 2 млрд долларов ПриватБанка из-за сложной мошеннической схемы. Суд отверг их возражения, назвав их позицию "нечестной", и подчеркнул, что Коломойский считал себя неприкосновенным, а Боголюбов сознательно вводил в заблуждение документы.

Хотя окончательная сумма долга еще не определена, суд уже удовлетворил требования ПриватБанка более чем на 1,7 млрд долларов без учета процентов, которые насчитывались более десяти лет.

Проценты и юридические расходы будут установлены на следующем слушании и, вероятно, увеличат сумму выплат более 2 млрд долларов.

Что известно о судебном процессе?

ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона еще в декабре 2017 года против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и шести связанных с ними компаний. Иск касался незаконного вывода средств из-за сложной финансовой схемы.

В 2018 году суд сначала отказался рассматривать дело, считая его вне своей юрисдикции. Но после апелляции в 2019 ПриватБанк добился продолжения рассмотрения. Параллельно оставался в силе приказ об аресте активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Заключительные слушания прошли в июне 2023 года.

О национализации банка

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

Отметим, что в апреле 2019 года Окружной административный суд города Киева, который ликвидирован, принял решение в пользу Игоря Коломойского, признав национализацию ПриватБанка незаконной. При этом суд проигнорировал прямой запрет на лишение государства права собственности на акции банка.

После длительного апелляционного рассмотрения в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял решение в пользу ПриватБанка: отменил незаконное постановление об удовлетворении Коломойского иска и закрыл производство по делу.

А 26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка - Геннадия Боголюбова.