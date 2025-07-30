Сума боргу ексвласників перед ПриватБанком зросте: відсотки ще нараховують

Високий суд Лондона постановив, що колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов мають сплатити банку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів. Остаточна сума, включно з відсотками та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення суду.

ПриватБанк чекає на додаткові мільйони

Високий суд Лондона визнав Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова винними у незаконному привласненні майже 2 млрд доларів ПриватБанку через складну шахрайську схему. Суд відкинув їхні заперечення, назвавши їхню позицію "нечесною", і підкреслив, що Коломойський вважав себе недоторканним, а Боголюбов свідомо вводив в оману документами.

Хоч остаточна сума боргу ще не визначена, суд уже задовольнив вимоги ПриватБанку на понад 1,7 млрд доларів без урахування відсотків, які нараховувалися понад десять років.

Відсотки та юридичні витрати будуть встановлені на наступному слуханні і, ймовірно, збільшать суму виплат понад 2 млрд доларів.

Що відомо про судовий процес?

ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона ще у грудні 2017 року проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — і шести пов’язаних із ними компаній. Позов стосувався незаконного виведення коштів через складну фінансову схему.

У 2018 році суд спершу відмовився розглядати справу, вважаючи її поза своєю юрисдикцією. Але після апеляції у 2019-му ПриватБанк добився продовження розгляду. Паралельно залишався чинним наказ про арешт активів на суму понад $2,5 млрд.

Заключні слухання відбулися в червні 2023 року.

Про націоналізацію банку

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Зауважимо, що у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, який наразі ліквідовано, ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського, визнавши націоналізацію ПриватБанку незаконною. При цьому суд проігнорував пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції банку.

Після тривалого апеляційного розгляду у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення на користь ПриватБанку: скасував незаконне постанову про задоволення позову Коломойського та закрив провадження у справі.

А 26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.