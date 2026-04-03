Сумы и Черкассы стали самыми желанными городами для аренды жилья в марте

Спрос на аренду жилья в начале весны рос, особенно в центральных и прифронтовых регионах. / Freepik

Наибольший рост спроса на аренду жилья в марте зафиксирован в центральных и северных регионах. В то же время в западных областях интерес к аренде несколько снизился, а цены остаются высокими.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

По данным маркетплейса DIM.RIA, в марте наибольший рост количества предложений на рынке аренды зафиксирован в Черниговской области (+32%), Кировоградской (+23%), Черкасской (+21%) и Черновицкой (+19%). В то же время, существенное сокращение предложения наблюдалось в Запорожской (-28%) и Житомирской (-11%) областях.

В марте 2026 года Киев разделил первое место по стоимости аренды с Закарпатской областьюв среднем 22 тыс. грн в месяц за однокомнатную квартиру. Самое дешевое жилье для аренды остается в Харьковской областиоколо 5,5 тыс. грн. в месяц.

В столице самая дорогая аренда в Печерском районев среднем 22,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру, тогда как самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районеоколо 10 тыс. грн.

Спрос на аренду жилья в начале весны рос, особенно в центральных и прифронтовых регионах. Наиболее динамичный рост интереса зафиксирован в Сумской области (+36%), Черкасской (+34%), Черниговской (+32%), Херсонской (+32%) и Полтавской (+31%).

В то же время в Закарпатской (-7%) и Запорожской (-5%) областях спрос несколько снизился.

Наибольший дисбаланс между предложением и спросом наблюдается в Запорожской области, где на одно объявление приходится в среднем 18 потенциальных арендаторов. Для сравнения, в Киеве этот показатель составляет около трех арендаторов на одно объявление.

Напомним, в Верховной Раде приступили к обсуждению правительственного законопроекта об управлении жилищным фондом, подготовленного в рамках новой жилищной политики.

Автор:
Ярослава Тюпка