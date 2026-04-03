Суми і Черкаси стали найбільш бажаними містами для оренди житла в березні

кухня житло квартира
Попит на оренду житла на початку весни зростав, особливо в центральних та прифронтових регіонах / Freepik

Найбільше зростання попиту на оренду житла у березні зафіксовано у центральних і північних регіонах. Водночас у західних областях інтерес до оренди дещо знизився, а ціни залишаються високими.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у березні найбільше зростання кількості пропозицій на ринку оренди зафіксовано у Чернігівській області (+32%), Кіровоградській (+23%), Черкаській (+21%) та Чернівецькій (+19%). Водночас суттєве скорочення пропозиції спостерігалося у Запорізькій (-28%) та Житомирській (-11%) областях.

У березні 2026 року Київ поділив перше місце за вартістю оренди із Закарпатською областю  у середньому 22 тис. грн на місяць за однокімнатну квартиру. Найдешевше житло для оренди залишається у Харківській області  близько 5,5 тис. грн на місяць.

У столиці найдорожчою є оренда у Печерському районі  в середньому 22,5 тис. грн за однокімнатну квартиру, тоді як найнижчі ціни зафіксовано у Деснянському районі  близько 10 тис. грн.

Попит на оренду житла на початку весни зростав, особливо в центральних та прифронтових регіонах. Найбільш динамічне зростання інтересу зафіксовано у Сумській області (+36%), Черкаській (+34%), Чернігівській (+32%), Херсонській (+32%) та Полтавській (+31%).

Водночас у Закарпатській (-7%) та Запорізькій (-5%) областях попит дещо знизився.

Найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом спостерігається у Запорізькій області, де на одне оголошення припадає в середньому 18 потенційних орендарів. Для порівняння, у Києві цей показник становить близько трьох орендарів на одне оголошення.

Нагадаємо, у Верховній Раді розпочали обговорення урядового законопроєкту про управління житловим фондом, підготовленого в межах нової житлової політики.

Автор:
Ярослава Тюпка