Швеция выделяет более 22 млн евро на гуманитарную помощь и поддержку детей в Украине

Правительство Швеции утвердило новый пакет поддержки Украины на 2026 год общей стоимостью около 240 миллионов шведских крон (свыше 22 млн евро). Основная часть средств будет направлена на гуманитарные операции Красного Креста, обеспечение питанием школьников вблизи линии фронта и поддержку психического здоровья детей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает шведское Министерство иностранных дел.

Распределение средств

Наибольшую долю финансирования – 150 миллионов шведских крон – получит Украинский Красный Крест, который направит эти ресурсы в помощь людям, которые остаются без доступа к электроэнергии, воде и отоплению.

Особое внимание в новом пакете уделено детям, проживающим в общинах вблизи линии фронта. В частности, средства пойдут на:

финансирование Всемирной продовольственной программы (ВПП) для обеспечения школьников горячими обедами;

поддержка ЮНИСЕФ в проведении реформ семейного ухода и улучшении условий для дистанционного обучения;

привлечение организаций OperationAid и Gen.Ukrainian для предоставления профессиональной психосоциальной помощи детям.

По данным ООН, сейчас более 10,8 миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, а 3,7 миллиона человек внутренне перемещены.

Позиция шведского правительства

Представители Швеции подчеркивают, что поддержка детей является стратегической инвестицией в восстановление Украины. Министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Бенджамин Дуса отметил: "Жизнь посреди войны — ночи в защитных укрытиях, потеря близких, прерывание обучения и вынужденный побег из дома — имеет серьезные последствия для безопасности, здоровья и психического благополучия детей. Сегодняшний пакет поддержки — это разумная инвестиция в будущее".

Шведские чиновники также подчеркнули, что дети в зоне боевых действий часто лишены возможности личного общения со сверстниками через онлайн-обучение. Поэтому предоставление им безопасных условий для получения образования и качественного питания способ укрепить устойчивость страны уже сейчас.

Напомним, в марте Швеция объявила о новом взносе в Фонд поддержки энергетики Украины Ukraine Energy Support Fund в размере 600 млн шведских крон, что составляет около €56,38 млн.