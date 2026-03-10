Запланована подія 2

Швеция выделила дополнительные €56 млн в поддержку украинской энергосистемы: детали

флаг Швеции, флаг Украины
Швеция выделила дополнительные средства в поддержку энергетики Украины / Министерство обороны Украины

Швеция внесла новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины Ukraine Energy Support Fund в размере 600 млн шведских крон, что составляет примерно €56,38 млн. Таким образом, общий объем шведской поддержки путем этого механизма вырос до €259,47 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

"Повторные взносы от таких партнеров, как Швеция, демонстрируют, что международное сообщество видит реальный результат и доверяет этому инструменту, который превращает финансовую поддержку в реальную энергетическую устойчивость", – отметил директор Секретариата энергетического сообщества Артур Лорковский.

Финансирование обеспечивается через Шведское агентство по международному развитию Sida. С ноября 2025 года Фонд аккумулировал более 582 млн евро новых поступлений. Эти ресурсы используются для оперативного ремонта поврежденной инфраструктуры и подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону.

Новый вклад в Швецию не имеет жестко определенного целевого назначения. Это позволяет Министерству энергетики самостоятельно распределять средства на приоритетные направления. Деньги будут направлены на закупку критического оборудования, ремонтные работы и усиление физической защиты энергетических объектов.

С момента создания Фонда весной 2022 было заключено более 1000 контрактов на поставку оборудования. Общая сумма этих соглашений составляет около €850 млн. На сегодняшний день оборудование на сумму свыше €618 млн уже получили более 60 украинских энергетических компаний. Повторные взносы интернациональных партнеров разрешают поддерживать устойчивость энергосистемы в условиях неизменных атак на инфраструктуру.

Напомним, в течение февраля 2026 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 208,8 млн. евро грантовых взносов от пяти стран-партнеров для восстановления инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Ковальчук