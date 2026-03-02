Запланована подія 2

Украина привлекла более 208 млн евро на возобновление энергосетей в феврале: новые взносы и поставки

электросети
В Фонд поддержки энергетики поступило более 208 млн евро / Freepik

В феврале 2026 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 208,8 млн евро грантовых взносов от пяти стран-партнеров для восстановления инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Поступления и новые обязательства

Грантовые взносы предоставили:

  • Норвегия;
  • Ирландия;
  • Нидерланды;
  • Австралия;
  • Швеция.

В рамках деятельности Фонда в феврале заключены соглашения на сумму около 20,1 млн. евро. Предметом контрактов есть трансформаторы, электрооборудование для сетей и средства для усиления устойчивости инфраструктуры. Также Украина получила оборудование на сумму около 1,5 млн. евро. В список вошли трансформаторы и погрузочная техника для выполнения работ на энергообъектах.

Кроме полученных средств зафиксированы новые финансовые обязательства от партнеров. Ожидаются перечисления от Исландии (2,8 млн. евро), Канады (12,4 млн. евро), Хорватии (1,5 млн. евро) и Словении (500 тыс. евро).

По состоянию на конец февраля общая сумма грантовых средств, поступивших в Фонд поддержки энергетики Украины, составляет около 1,85 млрд евро. Эту помощь оказали 36 иностранных спонсоров, среди которых 24 страны-партнера и 3 международных организации. Денежные средства направляются на обеспечение надежного электроснабжения и восстановления объектов энергосистемы.

Напомним, 27 февраля эльгийское агентство Enabel передало Украине четыре генератора суммарной мощностью 1,62 МВт. Эту технику уже получило коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" для обеспечения нужд столицы.

Автор:
Татьяна Ковальчук