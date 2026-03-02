Україна залучила понад 208 млн євро на відновлення енергомереж у лютому: нові внески та поставки

Протягом лютого 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 208,8 млн євро грантових внесків від п'яти країн-партнерів для відновлення інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Надходження та нові зобов’язання

Грантові внески надали:

Норвегія;

Ірландія;

Нідерланди;

Австралія;

Швеція.

У межах діяльності Фонду в лютому укладено угоди на суму близько 20,1 млн євро. Предметом контрактів є трансформатори, електрообладнання для мереж та засоби для посилення стійкості інфраструктури. Також Україна отримала обладнання на суму близько 1,5 млн євро. До переліку увійшли трансформатори та навантажувальна техніка для виконання робіт на енергооб'єктах.

Окрім отриманих коштів, зафіксовано нові фінансові зобов’язання від партнерів. Очікуються перерахування від Ісландії (2,8 млн євро), Канади (12,4 млн євро), Хорватії (1,5 млн євро) та Словенії (500 тис. євро).

Станом на кінець лютого загальна сума грантових коштів, що надійшли до Фонду підтримки енергетики України, становить майже 1,85 млрд євро. Цю допомогу надали 36 іноземних спонсорів, серед яких 24 країни-партнери та 3 міжнародні організації. Кошти спрямовуються на забезпечення надійного електропостачання та відновлення об'єктів енергосистеми.

Нагадаємо, 27 лютого бельгійське агентство Enabel передало Україні чотири генератори сумарною потужністю 1,62 МВт. Цю техніку вже отримало комунальне підприємство “Київтеплоенерго” для забезпечення потреб столиці.