Швеція виділила додаткові €56 млн на підтримку української енергосистеми: деталі

Швеція надала новий внесок до Фонду підтримки енергетики України Ukraine Energy Support Fund у розмірі 600 млн шведських крон, що становить приблизно €56,38 млн. Таким чином, загальний обсяг шведської підтримки через цей механізм зріс до €259,47 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

"Повторні внески від таких партнерів, як Швеція, демонструють, що міжнародна спільнота бачить реальний результат і довіряє цьому інструменту, який перетворює фінансову підтримку на реальну енергетичну стійкість", – зазначив директор Секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковський.

Фінансування забезпечується через Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida. З листопада 2025 року Фонд акумулював понад €582 млн нових надходжень. Ці ресурси використовуються для оперативного ремонту пошкодженої інфраструктури та підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону.

Новий внесок Швеції не має жорстко визначеного цільового призначення. Це дозволяє Міністерству енергетики України самостійно розподіляти кошти на пріоритетні напрямки. Гроші будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання, ремонтні роботи та посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів.

З моменту створення Фонду навесні 2022 року було укладено понад 1000 контрактів на постачання обладнання. Загальна сума цих угод складає близько €850 млн. На сьогодні обладнання на суму понад €618 млн уже отримали більше ніж 60 українських енергетичних компаній. Повторні внески міжнародних партнерів дозволяють підтримувати стійкість енергосистеми в умовах постійних атак на інфраструктуру.

Нагадаємо, протягом лютого 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 208,8 млн євро грантових внесків від п'яти країн-партнерів для відновлення інфраструктури.