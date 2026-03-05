Словенія виділила 500 тисяч євро на підтримку енергетики України

Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок у розмірі 500 тисяч євро. Завдяки цьому загальна кількість країн-донорів фонду зросла до 37.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

"Цей внесок підтримає наші поточні зусилля щодо відновлення української енергетики після російських атак, а також допоможе підготуватися до наступного зимового періоду", — зазначив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшло майже 1,849 млрд євро від міжнародних партнерів.

Фонд було створено навесні 2022 року для підтримки енергетичного сектору України, який зазнає значних руйнувань через російські атаки. За цей час укладено понад 1000 контрактів на постачання обладнання на суму близько 850 млн євро.

Станом на сьогодні українські енергетичні компанії вже отримали обладнання, послуги та засоби пасивного захисту в межах укладених контрактів на суму понад 618 млн євро.

Лише з середини листопада 2025 року було підписано нових контрактів на понад 582 млн євро для посилення стійкості енергетичної системи України.

Зауважимо, потреби на відновлення енергетичного сектору України становлять $90,6 млрд, і покрити їх лише за рахунок держінвестицій неможливо. Тому Україна планує масштабне залучення приватного капіталу через механізми державно-приватного партнерства.