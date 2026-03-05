Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Готівковий курс:

USD

44,11

43,80

EUR

51,50

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Словенія виділила 500 тисяч євро на підтримку енергетики України

євро
Словенія зробила внесок у відновлення енергосистеми України / Depositphotos

Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок у розмірі 500 тисяч євро. Завдяки цьому загальна кількість країн-донорів фонду зросла до 37.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

"Цей внесок підтримає наші поточні зусилля щодо відновлення української енергетики після російських атак, а також допоможе підготуватися до наступного зимового періоду", — зазначив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшло майже 1,849 млрд євро від міжнародних партнерів.

Фонд було створено навесні 2022 року для підтримки енергетичного сектору України, який зазнає значних руйнувань через російські атаки. За цей час укладено понад 1000 контрактів на постачання обладнання на суму близько 850 млн євро.

Станом на сьогодні українські енергетичні компанії вже отримали обладнання, послуги та засоби пасивного захисту в межах укладених контрактів на суму понад 618 млн євро.

Лише з середини листопада 2025 року було підписано нових контрактів на понад 582 млн євро для посилення стійкості енергетичної системи України.

Зауважимо, потреби на відновлення енергетичного сектору України становлять $90,6 млрд, і покрити їх лише за рахунок держінвестицій неможливо. Тому Україна планує масштабне залучення приватного капіталу через механізми державно-приватного партнерства.

Автор:
Тетяна Гойденко