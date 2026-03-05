Словения выделила 500 тысяч евро в поддержку энергетики Украины

Словения присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины, внеся вклад в размере 500 тысяч евро. Благодаря этому общее количество стран-доноров фонда возросло до 37.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

"Этот вклад поддержит наши текущие усилия по возобновлению украинской энергетики после российских атак, а также поможет подготовиться к следующему зимнему периоду", - отметил министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

В общей сложности в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступило почти 1,849 млрд евро от международных партнеров.

Фонд был создан весной 2022 года для поддержки энергетического сектора Украины, который испытывает значительные разрушения из-за российских атак. За это время заключено более 1000 контрактов на поставку оборудования на сумму около 850 млн. евро.

На сегодняшний день украинские энергетические компании уже получили оборудование, услуги и средства пассивной защиты в рамках заключенных контрактов на сумму более 618 млн евро.

Только с середины ноября 2025 года были подписаны новые контракты более чем на 582 млн евро для усиления устойчивости энергетической системы Украины.

Заметим, что потребности на восстановление энергетического сектора Украины составляют $90,6 млрд, и покрыть их только за счет госинвестиций невозможно. Поэтому Украина планирует масштабное привлечение частного капитала через механизмы государственно-частного партнерства.