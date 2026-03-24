Швеція виділяє понад 22 млн євро на гуманітарну допомогу та підтримку дітей в Україні

прапор Швеції
Швеція оголосила новий пакет підтримки України / Вікіпедія

Уряд Швеції затвердив новий пакет підтримки України на2026 рік загальною вартістю близько 240 мільйонів шведських крон (понад 22 млн євро). Основна частина коштів буде спрямована на гуманітарні операції Червоного Хреста, забезпечення харчуванням школярів поблизу лінії фронту та підтримку психічного здоров'я дітей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє шведське Міністерство закордонних справ.

Розподіл коштів

Найбільшу частку фінансування — 150 мільйонів шведських крон — отримає Український Червоний Хрест, який спрямує ці ресурси на допомогу людям, які залишаються без доступу до електроенергії, води та опалення.

Окрему увагу в новому пакеті приділено дітям, які проживають у громадах поблизу лінії фронту. Зокрема кошти підуть на:

  • фінансування Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) для забезпечення школярів гарячими обідами; 
  • підтримку ЮНІСЕФ у проведенні реформ сімейного догляду та покращенні умов для дистанційного навчання; 
  • залучення організацій OperationAid та Gen.Ukrainian для надання професійної психосоціальної допомоги дітям.

За даними ООН, наразі понад 10,8 мільйона українців потребують гуманітарної допомоги, а 3,7 мільйона осіб є внутрішньо переміщеними.

Позиція шведського уряду

Представники Швеції наголошують, що підтримка дітей є стратегічною інвестицією у відбудову України. Міністр міжнародного співробітництва в галузі розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса зазначив: "Життя посеред війни — ночі в захисних укриттях, втрата близьких, переривання навчання та вимушена втеча з дому — має серйозні наслідки для безпеки, здоров’я та психічного благополуччя дітей. Сьогоднішній пакет підтримки — це розумна інвестиція в майбутнє покоління України".

Шведські посадовці також підкреслили, що діти в зоні бойових дій часто позбавлені можливості особистого спілкування з однолітками через онлайн-навчання. Тому надання їм безпечних умов для отримання освіти та якісного харчування є способом зміцнити стійкість країни вже зараз.

Нагадаємо, у березні Швеція оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України Ukraine Energy Support Fund у розмірі 600 млн шведських крон, що становить приблизно €56,38 млн.

Автор:
Тетяна Ковальчук