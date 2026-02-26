Швеція виділяє понад $22 млн на посилення управління побутовими відходами в Україні

Швеція додатково виділяє 200 млн шведських крон (понад 22 млн доларів) на програму WM4U, спрямовану на посилення управління побутовими відходами в Україні. Загальний обсяг підтримки у 2024–2027 роках складе близько 360 млн крон, а проєкт є пріоритетом Стратегії Швеції щодо відновлення країни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад громад і територій.

Модернізація системи управління відходами в Україні

Загальний обсяг підтримки країни у 2024–2027 роках становитиме близько 360 млн шведських крон. Управління відходами визначене одним із пріоритетів Стратегії Швеції щодо відновлення України, враховуючи виклики, пов’язані з руйнуваннями та необхідність модернізації муніципальної інфраструктури.

Програма WM4U реалізується у тісній співпраці з українськими громадами та шведськими партнерами в межах Team Sweden. Вона передбачає аналіз існуючої інфраструктури, підтримку регіонального та місцевого планування, а також впровадження рішень для зменшення утворення відходів, повторного використання та переробки.

Крім того, планується проведення техніко-економічних обґрунтувань на чотирьох полігонах побутових відходів. Наразі тривають переговори з місцевою владою щодо вибору майданчиків і параметрів досліджень, що стане основою для модернізації полігонів та впровадження екологічно безпечних і ефективних рішень.

Програму впроваджують Avfall Sverige та SALAR International за підтримки Sida, а бенефіціаром є Міністерство розвитку громад і територій України. Фінансова підтримка надаватиметься через NEFCO (Північний зелений банк).

Зауважимо, Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.