Швеция выделяет более $22 млн на усиление управления бытовыми отходами в Украине

Швеция дополнительно выделяет 200 млн шведских крон (более 22 млн долларов) на программу WM4U, направленную на усиление управления бытовыми отходами в Украине. Общий объем поддержки в 2024-2027 годах составит около 360 млн крон, а проект является приоритетом Стратегии Швеции по восстановлению страны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин общин и территорий.

Модернизация системы управления отходами в Украине

Общий объем поддержки страны в 2024-2027 годах составит около 360 млн шведских крон. Управление отходами определено одним из приоритетов Стратегии Швеции по восстановлению Украины, учитывая вызовы, связанные с разрушениями и необходимостью модернизации муниципальной инфраструктуры.

Программа WM4U реализуется в тесном сотрудничестве с украинскими общинами и шведскими партнерами в рамках Team Sweden. Она предполагает анализ существующей инфраструктуры, поддержку регионального и местного планирования, а также внедрение решений для уменьшения образования отходов, повторного использования и переработки.

Кроме того, предполагается проведение технико-экономических обоснований на четырех полигонах бытовых отходов. В настоящее время ведутся переговоры с местными властями по выбору площадок и параметров исследований, что станет основой для модернизации полигонов и внедрения экологически безопасных и эффективных решений.

Программа внедряется Avfall Sverige и SALAR International при поддержке Sida, а бенефициаром является Министерство развития общин и территорий Украины. Финансовая поддержка будет предоставлена через NEFCO (Северный зеленый банк).

Отметим, что Украина планирует использовать для восстановления отходы от разрушений, что является одним из принципов внедрения циркулярной экономики.

Автор:
Ольга Опенько