Топливный кризис и экономика Украины: Гетманцев о рисках для бюджета и гривны

Мировой топливный кризис, спровоцированный геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке, оказывает мощное негативное давление на украинскую экономику. Высокие цены на энергоносители не только ухудшают торговый баланс, но и угрожают замедлением темпов восстановления ВВП и возвратом к двусмысленной инфляции.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. По его словам, удорожание энергоресурсов автоматически удорожает основные статьи украинского импорта.

Торговый баланс и давление на гривну

В прошлом году Украина импортировала товаров на $84,8 млрд, в то время как экспорт составил всего $40,3 млрд. Топливно-энергетические ресурсы занимают третье место в структуре импорта ($10,5 млрд), и эта статья расходов будет расти пропорционально ценам на нефть и газ.

Главные экономические риски:

Валютный курс: ухудшение торгового сальдо увеличивает давление на национальную валюту.

Инфляция: рост себестоимости производства из-за топливного фактора может добавить несколько процентов к инфляции, сделав ее снова двусмысленной.

Промышленность: в январе-феврале 2026 г. падение в секторе составило 4,6%. Высокие цены на топливо лишь усугубляют этот спад.

ВВП: прогнозируемый рост на уровне 2,4% оказался под угрозой, поскольку в начале года уже зафиксировано падение экономики на 1,2%.

Эффективность топливного кэшбека и доходы бюджета

Гетманцев скептически оценивает пробы правительства нивелировать кризис через механизмы кэшбека. Он сравнивает эту инициативу с "Национальным кэшбеком", эффект от которого оказался меньше статистической погрешности.

Что касается налоговых поступлений, то увеличение выплат от НДС и акциза на топливо может являться лишь краткосрочным "моментным" эффектом. В долгосрочной перспективе общее ухудшение экономического состояния предприятий приведет к сокращению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

"Мы живем в глобальной искаженной реальности, где один пост Президента США может качать рынок на $15-20 за баррель. Моделировать будущее сложно, потому что все зависит от великой геополитики и войны на Ближнем Востоке", - подчеркнул Гетманцев.

